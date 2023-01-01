Внешний HDD диск Transcend 1TB StoreJet 25C3S, USB Type-C
Код товара : УТ-00054965
Артикул : TS1TSJ25C3S
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Гарантия производителя 3 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.304
Описание
Классический внешний 2.5" HDD в стильном алюминиевом корпусе пригодится для резервного копирования, хранения и транспортировки больших объемов данных (фото, видео и так далее). Интерфейс USB 3.1 Gen 1 обеспечивает высокую скорость передачи информации, в комплекте идут 2 кабеля: USB-С/-C и USB-A/-C. Программное обеспечение Transcend Elite позволяет надежно зашифровать весь диск или отдельные файлы на нем. Оно также поддерживает такие функции как автоматическое резервное копирование и восстановление данных.
Технические характеристики
Размеры
- Размеры: 114.5 x 78.5 х 9.95 мм
- Вес 133 g
- Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1
- Кабели: USB Type C - USB Type A, USB Type C - USB Type C
- Емкость: 1 ТБ*
- 2.5" HDD
- Рабочая температура: 5 ~ 55°C
- Рабочее напряжение: 5В
- CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10
- Mac OS X 10.7 или более поздней версии
- Linux Kernel 2.6.31 или более поздней версии