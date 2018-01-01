Светосильный стандартный (нормальный) объектив, подходящий для самых разных сюжетов. Opera 50mm f/1.4 открывает новую линейку профессиональных объективов Tokina для современных зеркальных камер. Созданный с помощью самых современных технологий компьютерного моделирования, он в состоянии обеспечить такой высокий уровень детализации, который ожидают от современной оптики. Но дело не только в детализации: opera 50mm f/1.4 отличается также очень приятным художественным рисунком, плавным размытием фона. 9-лепестковая диафрагма создает аккуратные округлые блики. 3 элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией и 1 асферический элемент успешно справляются с различными аберрациями оптики, а новое просветляющее покрытие Tokina ELR эффективно подавляет ореолы и блики при съемке с контровым светом.

Все стыки корпуса и кольцо фокусировки защищены уплотнителями, защищающими от проникновения внутрь пыли и влаги (объектив не является полностью герметичным). Скорость и точность фокусировки обеспечивается ультразвуковым мотором кольцевого типа. При ручной фокусировке направление вращения кольца соответствует объективам соответствующего производителя (Canon или Nikon). Еще одной профессиональной деталью является открывающееся окошко на бленде, которое позволяет вращать в резьбе поляризационные или градиентные фильтры.