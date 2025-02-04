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Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon

  • Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
  • Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
  • Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
  • Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
  • Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
  • Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
  • Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
  • Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
  • Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
  • Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
  • Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
Код товара:УТ-00034199
Артикул:94742

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Модель 2018 года, автофокусный полнокадровый стандартный объектив с высокой светосилой. Объектив оснащен быстрым и тихим кольцевым ультразвуковым мотором фокусировки, а новая оптическая схема с 1 асферическим и 3 низкодисперсионными элементами обеспечивает качественную коррекцию разных видов хроматических аберраций. Новое просветляющее покрытие ELR значительно снижает эффект бликов и ореолов при съемке с контровым светом.

Объектив обладает защитой от проникновения пыли и брызг воды.