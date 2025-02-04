Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
Код товара:УТ-00034199
Артикул:94742
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя и задняя, бленда BH-726
Вес950 г
Размеры80 х 107.5 мм
АвтофокусЕсть
Объектив, системаCanon EF
Минимальное фокусное расстояние, мм50
Максимальное фокусное расстояние, мм50
Угол поля зрения47.4°
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Минимальная диафрагма1:16
Относительное отверстие1,4
Диаметр светофильтра, мм72
Число лепестков диафрагмы9
Минимальная дистанция фокусировки0.4 м
Конструкция объектива15 элементов в 9 группах (1 асферический, 3 со сверхнизкой дисперсией)
Фокусное расстояниеПостоянное (фикс)
Описание
Модель 2018 года, автофокусный полнокадровый стандартный объектив с высокой светосилой. Объектив оснащен быстрым и тихим кольцевым ультразвуковым мотором фокусировки, а новая оптическая схема с 1 асферическим и 3 низкодисперсионными элементами обеспечивает качественную коррекцию разных видов хроматических аберраций. Новое просветляющее покрытие ELR значительно снижает эффект бликов и ореолов при съемке с контровым светом.
Объектив обладает защитой от проникновения пыли и брызг воды.