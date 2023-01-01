Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
Код товара : УТ-00034199
Артикул : 94742
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
72
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.4 м
Угол поля зрения
47.4°
Конструкция объектива
15 элементов в 9 группах (1 асферический, 3 со сверхнизкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
950 г
Размеры товара
80 х 107.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда BH-726
Описание
Модель 2018 года, автофокусный полнокадровый стандартный объектив с высокой светосилой. Объектив оснащен быстрым и тихим кольцевым ультразвуковым мотором фокусировки, а новая оптическая схема с 1 асферическим и 3 низкодисперсионными элементами обеспечивает качественную коррекцию разных видов хроматических аберраций. Новое просветляющее покрытие ELR значительно снижает эффект бликов и ореолов при съемке с контровым светом.
Объектив обладает защитой от проникновения пыли и брызг воды.