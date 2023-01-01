Модель 2018 года, автофокусный полнокадровый стандартный объектив с высокой светосилой. Объектив оснащен быстрым и тихим кольцевым ультразвуковым мотором фокусировки, а новая оптическая схема с 1 асферическим и 3 низкодисперсионными элементами обеспечивает качественную коррекцию разных видов хроматических аберраций. Новое просветляющее покрытие ELR значительно снижает эффект бликов и ореолов при съемке с контровым светом.