Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon

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Код товара: УТ-00034199 Артикул: 94742 Код товара: УТ-00034199 Артикул: 94742 Комплектация крышки передняя и задняя, бленда BH-726 Вес 950 г Размеры 80 х 107.5 мм Автофокус Есть Объектив, система Canon EF Минимальное фокусное расстояние, мм 50 Максимальное фокусное расстояние, мм 50 Угол поля зрения 47.4° Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Комплектация Комплектация крышки передняя и задняя, бленда BH-726 Физические характеристики Вес 950 г Размеры 80 х 107.5 мм Характеристики Автофокус Есть Объектив, система Canon EF Минимальное фокусное расстояние, мм 50 Максимальное фокусное расстояние, мм 50 Угол поля зрения 47.4° Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Минимальная диафрагма 1:16 Относительное отверстие 1,4 Диаметр светофильтра, мм 72 Число лепестков диафрагмы 9 Минимальная дистанция фокусировки 0.4 м Конструкция объектива 15 элементов в 9 группах (1 асферический, 3 со сверхнизкой дисперсией) Фокусное расстояние Постоянное (фикс) Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Модель 2018 года, автофокусный полнокадровый стандартный объектив с высокой светосилой. Объектив оснащен быстрым и тихим кольцевым ультразвуковым мотором фокусировки, а новая оптическая схема с 1 асферическим и 3 низкодисперсионными элементами обеспечивает качественную коррекцию разных видов хроматических аберраций. Новое просветляющее покрытие ELR значительно снижает эффект бликов и ореолов при съемке с контровым светом. Объектив обладает защитой от проникновения пыли и брызг воды. Видео Наш обзор

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