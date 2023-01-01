Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF для Nikon
Код товара : УТ-00034198
Артикул : 95725
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Минимальное фокусное расстояние, мм
16
Максимльное фокусное расстояние, мм
28
Относительное отверстие
1:2.8 - 1:4
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Угол поля зрения
107.1° - 76.8°
Конструкция объектива
15 элементов в 13 группах (3 асферических, 3 со сверхнизкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
950 г
Размеры товара
89 х 136 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Сравнительно недорогой полнокадровый широкоугольный объектив с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8. В объективе используется сложная оптическая схема с 3 асферическими элементами и 3 линзами со сверхнизкой дисперсией, что позволяет успешно исправлять ряд аберраций оптики. Объектив обладает усовершенствованным бесшумным приводом автофокуса Silent Drive, с большей скоростью и точностью работы. Переключение между ручной и автоматической фокусировкой осуществляется небольшим сдвигом кольца (Focus Clutch). Объектив хорошо подходит для пейзажной, архитектурной, интерьерной фотографии.