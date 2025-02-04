Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF для Nikon F

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Код товара: УТ-00034198 Артикул: 95725 Код товара: УТ-00034198 Артикул: 95725 Комплектация крышки передняя и задняя Вес 950 г Размеры 89 х 136 мм Автофокус Есть Объектив, система Nikon F Минимальное фокусное расстояние, мм 16 Максимальное фокусное расстояние, мм 28 Угол поля зрения 107.1° - 76.8° Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Комплектация Комплектация крышки передняя и задняя Физические характеристики Вес 950 г Размеры 89 х 136 мм Характеристики Автофокус Есть Объектив, система Nikon F Минимальное фокусное расстояние, мм 16 Максимальное фокусное расстояние, мм 28 Угол поля зрения 107.1° - 76.8° Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Минимальная диафрагма 1:22 Относительное отверстие 2,8 Диаметр светофильтра, мм установка светофильтров не предусмотрена Число лепестков диафрагмы 9 Минимальная дистанция фокусировки 0.28 м Конструкция объектива 15 элементов в 13 группах (3 асферических, 3 со сверхнизкой дисперсией) Фокусное расстояние Переменное (зум) Описание Сравнительно недорогой полнокадровый широкоугольный объектив с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8. В объективе используется сложная оптическая схема с 3 асферическими элементами и 3 линзами со сверхнизкой дисперсией, что позволяет успешно исправлять ряд аберраций оптики. Объектив обладает усовершенствованным бесшумным приводом автофокуса Silent Drive, с большей скоростью и точностью работы. Переключение между ручной и автоматической фокусировкой осуществляется небольшим сдвигом кольца (Focus Clutch). Объектив хорошо подходит для пейзажной, архитектурной, интерьерной фотографии. Видео Наш обзор

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