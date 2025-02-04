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Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF для Nikon F

  • Opera 16-28mm F2.8 FF для Nikon
  • Opera 16-28mm F2.8 FF для Nikon
  • Opera 16-28mm F2.8 FF для Nikon
  • Opera 16-28mm F2.8 FF для Nikon
  • Opera 16-28mm F2.8 FF для Nikon
  • Opera 16-28mm F2.8 FF для Nikon
  • Opera 16-28mm F2.8 FF для Nikon
  • Opera 16-28mm F2.8 FF для Nikon
  • Opera 16-28mm F2.8 FF для Nikon
Код товара:УТ-00034198
Артикул:95725

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сравнительно недорогой полнокадровый широкоугольный объектив с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8. В объективе используется сложная оптическая схема с 3 асферическими элементами и 3 линзами со сверхнизкой дисперсией, что позволяет успешно исправлять ряд аберраций оптики. Объектив обладает усовершенствованным бесшумным приводом автофокуса Silent Drive, с большей скоростью и точностью работы. Переключение между ручной и автоматической фокусировкой осуществляется небольшим сдвигом кольца (Focus Clutch). Объектив хорошо подходит для пейзажной, архитектурной, интерьерной фотографии.