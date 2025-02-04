Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF для Nikon F
Код товара:УТ-00034198
Артикул:95725
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя и задняя
Вес950 г
Размеры89 х 136 мм
АвтофокусЕсть
Объектив, системаNikon F
Минимальное фокусное расстояние, мм16
Максимальное фокусное расстояние, мм28
Угол поля зрения107.1° - 76.8°
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Минимальная диафрагма1:22
Относительное отверстие2,8
Диаметр светофильтра, ммустановка светофильтров не предусмотрена
Число лепестков диафрагмы9
Минимальная дистанция фокусировки0.28 м
Конструкция объектива15 элементов в 13 группах (3 асферических, 3 со сверхнизкой дисперсией)
Фокусное расстояниеПеременное (зум)
Описание
Сравнительно недорогой полнокадровый широкоугольный объектив с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8. В объективе используется сложная оптическая схема с 3 асферическими элементами и 3 линзами со сверхнизкой дисперсией, что позволяет успешно исправлять ряд аберраций оптики. Объектив обладает усовершенствованным бесшумным приводом автофокуса Silent Drive, с большей скоростью и точностью работы. Переключение между ручной и автоматической фокусировкой осуществляется небольшим сдвигом кольца (Focus Clutch). Объектив хорошо подходит для пейзажной, архитектурной, интерьерной фотографии.