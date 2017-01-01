Интересный дизайн, совершенная оптика и высокое качество сборки с использованием металлических элементов относят объектив к премиальной линейке. Ручное управление фокусом и диафрагмой даёт полную свободу при использовании сложных техник съёмки. Особенно это актуально в интервальной и видеосъёмке.

Широкий угол и высокая светосила до F2 позволяет использовать объектив в самых различных условиях - в портретной съёмке для хорошего размытия фона, в фотографировании пейзажей благодаря широкому углу или в астрофотографии, где также требуется высокая светосила.

Дизайн

Полнокадровый светосильный широкоугольный объектив, который превосходно сочетается с камерами SONY A7 в части дизайна, форм-фактора и размера. Несмотря на то, что объектив имеет светосилу F2.0, разработчикам удалось сделать объектив достаточно компактным. Объектив позволяет использовать светофильтры с диаметром резьбы 62 мм.

Совершенная оптика

Tokina FiRIN 20mm F2 FE MFВ конструкции использованы 2 асферических и 3 супернизкодисперсионных стеклянных элемента, которые эффективно устраняют аберрации и обеспечивают высокое разрешение и контраст снимков. При разработке новой оптической схемы инженерам Tokina удалось совместить знания и накопленный опыт с новейшими технологиями. Антибликовое просветление играет важную роль в достижении высоких оптических характеристик объектива, поэтому на все стеклянные элементы нанесено мультипросветление. При этом особое внимание было уделено просветлению внутренней части большого переднего элемента G1, т.к. его сложная форма значительно затрудняет нанесение покрытия. Также просветление нанесено на контактные поверхности элементов G6-G7 и G10-G11. Все эти мелкие, но важные детали направлены на то, чтобы снизить блики и повысить резкость и контраст снимков.

Высокая светосила

Широкий угол и высокая светосила до F2 позволяет использовать объектив в самых различных условиях даже на сверхнизких значениях светочувствительности ISO64 и ISO100. Максимальная диафрагма f/2 даёт хорошее размытие фона, что важно в портретной съёмке. Благодаря широкому углу обзора объектив хорошо подходит для съёмки архитектуры и пейзажей. С другой стороны, высокая светосила вкупе с хорошим углом обзора идеальны для использования в астрофотографии.

Полностью ручной

Объектив разработан для съёмки в ручном режиме фокусировки и для видеографов, поэтому обладает большим кольцом фокусировки, кольцом ручного выбора диафрагмы и шкалу глубины резкости. Ручное управление фокусом и диафрагмой даёт полную свободу при использовании сложных техник съёмки. Особенно это актуально в интервальной и видеосъёмке.

Контактная группа

Будучи объективом с полностью ручным управлением, контактная группа обеспечивает передачу данных о расстоянии и значении диафрагмы, что позволяет использовать такие новейшие функции камеры, как 5-осевая стабилизация, помощник ручного фокуса и электронная шкала расстояния. Профессионалы получают возможность использовать преимущества высоких оптических характеристик объектива с выдающимися возможностями современных камер.

Использование для кино-/видеосъёмки

FíRIN - это не только фотография. Благодаря кнопке De-Click отключается клик-механизм кольца управления диафрагмой, делая объектив удобным для кино-/видеосъёмки.