Объектив Tokina FiRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony
Код товара:УТ-00034195
Артикул:96491
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя и задняя, бленда
Вес570 г
Размеры74 х 123 мм
АвтофокусЕсть
Объектив, системаSony E
Минимальное фокусное расстояние, мм100
Максимальное фокусное расстояние, мм100
Угол поля зрения24.5°
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Минимальная диафрагма1:32
Относительное отверстие2,8
Диаметр светофильтра, мм55
Число лепестков диафрагмы9
Минимальная дистанция фокусировки0.3 м
Конструкция объектива9 элементов в 8 группах
Для макросъемкиДа
Фокусное расстояниеПостоянное (фикс)
Описание
Автофокусный макрообъектив с исправленной кривизной поля и высокой резкостью от края до края кадра. Объектив полностью поддерживает все функции камер Sony, включая 5-осевую стабилизацию, помощь при ручной фокусировке (фокус-пикинг, авто-увеличение, электронная шкала дистанций). Коэффициент увеличения 1:1, минимальная рабочая дистанция (расстояние между объективом и объектом съемки) составляет 11.5 см.
Благодаря мягкому боке и хорошему контролю за хроматическими аберрациями и дисторсией FiRIN 100mm F2.8 FE также подходит для портретной съемки и других сюжетов. При этом объектив отличается весьма гуманным уровнем цены, особенно для автофокусных полнокадровых объективов с байонетом Sony E.