Автофокусный макрообъектив с исправленной кривизной поля и высокой резкостью от края до края кадра. Объектив полностью поддерживает все функции камер Sony, включая 5-осевую стабилизацию, помощь при ручной фокусировке (фокус-пикинг, авто-увеличение, электронная шкала дистанций). Коэффициент увеличения 1:1, минимальная рабочая дистанция (расстояние между объективом и объектом съемки) составляет 11.5 см.

Благодаря мягкому боке и хорошему контролю за хроматическими аберрациями и дисторсией FiRIN 100mm F2.8 FE также подходит для портретной съемки и других сюжетов. При этом объектив отличается весьма гуманным уровнем цены, особенно для автофокусных полнокадровых объективов с байонетом Sony E.