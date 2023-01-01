Объектив Tokina FiRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony
Код товара : УТ-00034195
Артикул : 96491
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
55
Минимальное фокусное расстояние, мм
100
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
24.5°
Конструкция объектива
9 элементов в 8 группах
Физические характеристики
Вес
570 г
Размеры товара
74 х 123 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Автофокусный макрообъектив с исправленной кривизной поля и высокой резкостью от края до края кадра. Объектив полностью поддерживает все функции камер Sony, включая 5-осевую стабилизацию, помощь при ручной фокусировке (фокус-пикинг, авто-увеличение, электронная шкала дистанций). Коэффициент увеличения 1:1, минимальная рабочая дистанция (расстояние между объективом и объектом съемки) составляет 11.5 см.
Благодаря мягкому боке и хорошему контролю за хроматическими аберрациями и дисторсией FiRIN 100mm F2.8 FE также подходит для портретной съемки и других сюжетов. При этом объектив отличается весьма гуманным уровнем цены, особенно для автофокусных полнокадровых объективов с байонетом Sony E.