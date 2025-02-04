Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Tokina FiRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony

  • FiRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony
  • FiRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony
  • FiRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony
  • FiRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony
  • FiRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony
  • FiRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony
  • FiRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony
  • FiRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony
  • FiRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony
Код товара:УТ-00034195
Артикул:96491

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Автофокусный макрообъектив с исправленной кривизной поля и высокой резкостью от края до края кадра. Объектив полностью поддерживает все функции камер Sony, включая 5-осевую стабилизацию, помощь при ручной фокусировке (фокус-пикинг, авто-увеличение, электронная шкала дистанций). Коэффициент увеличения 1:1, минимальная рабочая дистанция (расстояние между объективом и объектом съемки) составляет 11.5 см.

Благодаря мягкому боке и хорошему контролю за хроматическими аберрациями и дисторсией FiRIN 100mm F2.8 FE также подходит для портретной съемки и других сюжетов. При этом объектив отличается весьма гуманным уровнем цены, особенно для автофокусных полнокадровых объективов с байонетом Sony E.