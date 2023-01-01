Объектив Tokina ATX-M 56mm f/1.4 X-mount
Код товара : УТ-00053670
Артикул : A02368
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
52
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.6 м
Угол поля зрения
28°
Конструкция объектива
10 элементов в 9 группах, из них 1 низкодисперсионный (SD)
Физические характеристики
Вес
315 г
Размеры товара
65 х 72 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Tokina atx-m 56 мм F1.4 X с углом обзора, эквивалентным полнокадровому 85-мм объективу, рассчитан на любителей и даже профессионалов, снимающих студийные и уличные портреты, городские и пейзажные фото- и видеосюжеты. Объектив обладает красивым, мягким боке, а шаговый мотор ST-M, обеспечивает быструю и точную работу автофокуса.
Основное преимущество беззеркальной камеры – компактность и малый вес. Используя металл в креплении и корпусе, инженерам всё же удалось создать лёгкий и маленький объектив – идеальное сочетание с беззеркальными камерами Fujifilm X Mount APS-C.
Кольцо диафрагмы работает без щелчков, что оценят видеографы, а также имеет положение A, в котором диафрагма управляется с помощью диска на камере или автоматически (в зависимости от режима съемки).
Объектив полностью совместим с матричной стабилизацией, реализованной в ряде камер Fujifilm (X-H1, X-T4).