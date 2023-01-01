Описание

Tokina atx-m 56 мм F1.4 X с углом обзора, эквивалентным полнокадровому 85-мм объективу, рассчитан на любителей и даже профессионалов, снимающих студийные и уличные портреты, городские и пейзажные фото- и видеосюжеты. Объектив обладает красивым, мягким боке, а шаговый мотор ST-M, обеспечивает быструю и точную работу автофокуса.

Основное преимущество беззеркальной камеры – компактность и малый вес. Используя металл в креплении и корпусе, инженерам всё же удалось создать лёгкий и маленький объектив – идеальное сочетание с беззеркальными камерами Fujifilm X Mount APS-C.

Кольцо диафрагмы работает без щелчков, что оценят видеографы, а также имеет положение A, в котором диафрагма управляется с помощью диска на камере или автоматически (в зависимости от режима съемки).

Объектив полностью совместим с матричной стабилизацией, реализованной в ряде камер Fujifilm (X-H1, X-T4).