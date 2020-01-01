Tokina atx-m 56 мм F1.4 E с углом обзора, эквивалентным полнокадровому 85-мм объективу, рассчитан на любителей и даже профессионалов, снимающих студийные и уличные портреты, городские и пейзажные фото- и видеосюжеты. Объектив обладает красивым, мягким боке, а шаговый мотор ST-M, обеспечивает быструю и точную работу автофокуса.

Основное преимущество беззеркальной камеры – компактность и малый вес. Используя металл в креплении и корпусе, инженерам всё же удалось создать лёгкий и маленький объектив – идеальное сочетание с беззеркальными камерами Sony E (APS-C).

Красивое боке и высокая светосила

Tokina atx-m 56mm F1.4 E с большой диафрагмой f/1.4 обладает красивым мягким боке, что создаёт огромное преимущество при съёмке в слабом освещении.

Быстрый и тихий автофокус

В объективе Tokina atx-m 56mm F1.4 E используется мотор ST-M, благодаря чему обеспечивается быстрая и точная работа автофокуса.

Полная связь с камерой

Объектив полностью совместим с 5-осевой матричной стабилизацией, реализованной в камере.

Кольцо диафрагмы без щелчков

Tokina atx-m 56mm F1.4 E имеет кольцо без щелчков диафрагмы, позволяющее фотографам вручную плавно управлять диафрагмой от f/1.4 до f/16 в режиме видео, а также автоматически (положение A) с помощью настроек камеры при фотосъёмке.

Отличный выбор для видеографов

Tokina atx-m 56mm F1.4 E будет отличным выбором для видеосъёмки. Он лёгкий, компактный и светосильный. Также объектив отличается слабым эффектом "дыхания фокуса" и оснащён кольцом ручного управления диафрагмой.