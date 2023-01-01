Объектив Tokina atx-m 56mm f/1.4 E-mount + Protector Magnet Filter TA-008 52mm
Код товара : УТ-00056221
Артикул : A02635
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
52
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.6 м
Угол поля зрения
28°
Конструкция объектива
10 элементов в 9 группах, из них 1 низкодисперсионный (SD)
Физические характеристики
Вес
315 г
Размеры товара
65 х 72 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, защитный светофильтр 52 мм
Описание
Tokina atx-m 56 мм F1.4 E с углом обзора, эквивалентным полнокадровому 85-мм объективу, рассчитан на любителей и даже профессионалов, снимающих студийные и уличные портреты, городские и пейзажные фото- и видеосюжеты. Объектив обладает красивым, мягким боке, а шаговый мотор ST-M, обеспечивает быструю и точную работу автофокуса.
Основное преимущество беззеркальной камеры – компактность и малый вес. Используя металл в креплении и корпусе, инженерам всё же удалось создать лёгкий и маленький объектив – идеальное сочетание с беззеркальными камерами Sony E (APS-C).
Красивое боке и высокая светосила
Tokina atx-m 56mm F1.4 E с большой диафрагмой f/1.4 обладает красивым мягким боке, что создаёт огромное преимущество при съёмке в слабом освещении.
Быстрый и тихий автофокус
В объективе Tokina atx-m 56mm F1.4 E используется мотор ST-M, благодаря чему обеспечивается быстрая и точная работа автофокуса.
Полная связь с камерой
Объектив полностью совместим с 5-осевой матричной стабилизацией, реализованной в камере.
Кольцо диафрагмы без щелчков
Tokina atx-m 56mm F1.4 E имеет кольцо без щелчков диафрагмы, позволяющее фотографам вручную плавно управлять диафрагмой от f/1.4 до f/16 в режиме видео, а также автоматически (положение A) с помощью настроек камеры при фотосъёмке.
Отличный выбор для видеографов
Tokina atx-m 56mm F1.4 E будет отличным выбором для видеосъёмки. Он лёгкий, компактный и светосильный. Также объектив отличается слабым эффектом "дыхания фокуса" и оснащён кольцом ручного управления диафрагмой.