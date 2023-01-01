Объектив Tokina atx-m 33mm f/1.4 Fujifilm X
Код товара : УТ-00047923
Артикул : A01443
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
52
Минимальное фокусное расстояние, мм
33
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.4 м
Угол поля зрения
45.7°
Конструкция объектива
10 элементов в 9 группах (1 низкодисперсионный SD)
Физические характеристики
Вес
285 г
Размеры товара
65 х 72 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Tokina atx-m 33mm F1.4 X - светосильный фикс для беззеркальных камер с креплением Fujifilm X с фокусным расстоянием, эквивалентным 50 мм на полнокадровой камере (стандартный угол). Объектив создан как универсальный объектив для любительской и полупрофессиональной повседневной съёмки, пейзажей и уличных портретов.
Оптические характеристики
В конструкции использованы стеклянные элементы с низкой дисперсией (SD), которые обеспечивают превосходные оптические характеристики и устраняют аберрации. Благодаря этому новые объективы Tokina находятся на одном уровне с оригинальными объективами Fujifilm.
Со светосилой F1.4, но компактный и лёгкий
Основное преимущество беззеркальной камеры - компактность и лёгкий вес. Используя металл в креплении и корпусе, инженерам всё же удалось создать лёгкий и маленький объектив - идеальное сочетание с беззеркальными камерами Fujifilm X Mount APS-C.
Красивое боке и высокая светосила
Tokina atx-m 33mm F1.4 X с большой диафрагмой f/1.4 обладает красивым мягким боке, что создаёт огромное преимущество при съёмке в слабом освещении.
Быстрый и тихий автофокус
В объективе Tokina atx-m 33mm F1.4 X используется мотор ST-M, благодаря чему обеспечивается быстрая и точная работа автофокуса.
Полная связь с камерой
Объектив полностью совместим с 5-осевой матричной стабилизацией, реализованной в камере.
Кольцо диафрагмы без щелчков
Философия дизайна Fujifilm всегда заключалась в том, чтобы использовать диски управления на камерах для имитации традиционной съёмки на плёнку. Tokina atx-m 33mm F1.4 X имеет кольцо без щелчков диафрагмы, позволяющее фотографам вручную плавно управлять диафрагмой от f/1.4 до f/16 в режиме видео, а также автоматически (положение A) с помощью настроек камеры при фотосъёмке.
Превосходные возможности съёмки крупных планов
Tokina atx-m 33mm F1.4 X могут фокусироваться на объектах от 0.4 м. Эти характеристики значительно расширяют возможности использования этих объективов в разных жанрах.