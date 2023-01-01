Объектив Tokina atx-m 33mm f/1.4 E-Mount + Protector Magnet Filter TA-008 52mm
Код товара : УТ-00056220
Артикул : A02634
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
52
Минимальное фокусное расстояние, мм
33
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.4 м
Угол поля зрения
45.7°
Конструкция объектива
10 элементов в 9 группах (1 низкодисперсионный SD)
Физические характеристики
Вес
285 г
Размеры товара
65 х 72 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, защитный светофильтр 52 мм
Описание
Tokina atx-m 33mm F1.4 E - светосильный фикс для беззеркальных камер с креплением Sony E (APS-C) с фокусным расстоянием, эквивалентным 50 мм на полнокадровой камере (стандартный угол). Объектив создан как универсальный объектив для любительской и полупрофессиональной повседневной съёмки, пейзажей и уличных портретов
Оптические характеристики
В конструкции использованы стеклянные элементы с низкой дисперсией (SD), которые обеспечивают превосходные оптические характеристики и устраняют аберрации. Благодаря этому новые объективы Tokina находятся на одном уровне с оригинальными объективами Sony.
Со светосилой F1.4, но компактный и лёгкий
Основное преимущество беззеркальной камеры - компактность и лёгкий вес. Используя металл в креплении и корпусе, инженерам всё же удалось создать лёгкий и маленький объектив - идеальное сочетание с беззеркальными камерами Sony E (APS-C).
Красивое боке и высокая светосила
Tokina atx-m 33mm F1.4 с большой диафрагмой f/1.4 обладает красивым мягким боке, что создаёт огромное преимущество при съёмке в слабом освещении.
Быстрый и тихий автофокус
В объективе Tokina atx-m 33mm F1.4 используется мотор ST-M, благодаря чему обеспечивается быстрая и точная работа автофокуса.
Полная связь с камерой
Объектив полностью совместим с 5-осевой матричной стабилизацией, реализованной в камере.
Кольцо диафрагмы без щелчков
Tokina atx-m 33mm F1.4 E имеет кольцо без щелчков диафрагмы, позволяющее фотографам вручную плавно управлять диафрагмой от f/1.4 до f/16 в режиме видео, а также автоматически (положение A) с помощью настроек камеры при фотосъёмке.
Отличный выбор для видеографов
Tokina atx-m 33mm F1.4 E будет отличным выбором для видеосъёмки. Он лёгкий, компактный и светосильный. Также объектив отличается слабым эффектом "дыхания фокуса" и оснащён кольцом ручного управления диафрагмой.