Tokina atx-m 23mm F1.4 X - светосильный фикс для беззеркальных камер с креплением Fujifilm X с фокусным расстоянием, эквивалентным 35 мм на полнокадровой камере (широкий угол). Объектив создан как идеальный инструмент для любительской и полупрофессиональной съёмки улиц, пейзажей и крупных планов.

Оптические характеристики

В конструкции использованы стеклянные элементы с низкой дисперсией (SD), которые обеспечивают превосходные оптические характеристики и устраняют аберрации. Благодаря этому новые объективы Tokina находятся на одном уровне с оригинальными объективами Fujifilm.

Со светосилой F1.4, но компактный и лёгкий

Основное преимущество беззеркальной камеры - компактность и лёгкий вес. Используя металл в креплении и корпусе, инженерам всё же удалось создать лёгкий и маленький объектив - идеальное сочетание с беззеркальными камерами Fujifilm X Mount APS-C.

Красивое боке и высокая светосила

Tokina atx-m 23mm F1.4 X с большой диафрагмой f/1.4 обладает красивым мягким боке, что создаёт огромное преимущество при съёмке в слабом освещении.

Быстрый и тихий автофокус

В объективе Tokina atx-m 23mm F1.4 X используется мотор ST-M, благодаря чему обеспечивается быстрая и точная работа автофокуса.

Полная связь с камерой

Объектив полностью совместим с 5-осевой матричной стабилизацией, реализованной в камере.

Кольцо диафрагмы без щелчков

Философия дизайна Fujifilm всегда заключалась в том, чтобы использовать диски управления на камерах для имитации традиционной съёмки на плёнку. Tokina atx-m 23mm F1.4 X имеет кольцо без щелчков диафрагмы, позволяющее фотографам вручную плавно управлять диафрагмой от f/1.4 до f/16 в режиме видео, а также автоматически (положение A) с помощью настроек камеры при фотосъёмке.

Превосходные возможности съёмки крупных планов

Tokina atx-m 23mm F1.4 X могут фокусироваться на объектах от 0.3 м. Эти характеристики значительно расширяют возможности использования этих объективов в разных жанрах.