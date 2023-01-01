Описание

Tokina atx-m 23mm F1.4 E – светосильный фикс для беззеркальных камер с креплением Sony E (APS-C) с фокусным расстоянием, эквивалентным 35 мм на полнокадровой камере (широкий угол). Объектив создан как идеальный инструмент для любительской и полупрофессиональной съёмки улиц, пейзажей и крупных планов. Комплект с подарочным защитным светофильтром с магнитным креплением TA-008.

Оптические характеристики

В конструкции использованы стеклянные элементы с низкой дисперсией (SD), которые обеспечивают превосходные оптические характеристики и устраняют аберрации. Благодаря этому новые объективы Tokina находятся на одном уровне с оригинальными объективами Sony.

Со светосилой F1.4, но компактный и лёгкий

Основное преимущество беззеркальной камеры - компактность и лёгкий вес. Используя металл в креплении и корпусе, инженерам всё же удалось создать лёгкий и маленький объектив - идеальное сочетание с беззеркальными камерами Sony E (APS-C).

Красивое боке и высокая светосила

Tokina atx-m 23mm F1.4 E с большой диафрагмой f/1.4 обладает красивым мягким боке, что создаёт огромное преимущество при съёмке в слабом освещении.

Быстрый и тихий автофокус

В объективе Tokina atx-m 23mm F1.4 E используется мотор ST-M, благодаря чему обеспечивается быстрая и точная работа автофокуса.

Полная связь с камерой

Объектив полностью совместим с 5-осевой матричной стабилизацией, реализованной в камере.

Кольцо диафрагмы без щелчков

Tokina atx-m 23mm F1.4 E имеет кольцо без щелчков диафрагмы, позволяющее фотографам вручную плавно управлять диафрагмой от f/1.4 до f/16 в режиме видео, а также автоматически (положение A) с помощью настроек камеры при фотосъёмке.

Превосходные возможности съёмки крупных планов

Tokina atx-m 23mm F1.4 E будет отличным выбором для видеосъёмки. Он лёгкий, компактный и светосильный. Также объектив отличается слабым эффектом "дыхания фокуса" и оснащён кольцом ручного управления диафрагмой.