Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF - это сверхширокоугольный зум-объектив для зеркальных камер с сенсором APS-C. Это единственный широкоугольный зум-объектив в своём классе с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний.

* По состоянию на апрель 2020 г.

Фокусное расстояние 11-20mm покрывает эквивалентный угол обзора полнокадровых широкоугольных объективов с постоянными фокусными расстояниями 18mm, 21mm, 24mm и 28mm, делая его привлекательным для покупки после зума со стандартными фокусными расстояниями или даже в качестве первого объектива.

Постоянная максимальная диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний обеспечивает великолепные результаты даже в условиях слабой освещённости и предлагает широкие возможности для управления глубиной резкости. Благодаря оптимальному балансу веса и размера, с объективом легко вести съёмку в ручном режиме фокусировки.

Оптические характеристики

Выдающиеся оптические характеристики объектива достигаются благодаря использованию трёх асферических стеклянных элементов и трёх стеклянных элементов со сверхнизкой дисперсией, которые минимизируют искажения и исправляют сферические аберрации и астигматизм по всей области изображения. Особенное внимание инженеры уделили проблеме падения света на всех фокусных расстояний.

Антибликовое многослойное просветление улучшает светопропускание и сводит к минимуму отражения, а водоотталкивающее покрытие облегчает уход за передней линзой объектива.

Качество сборки и дизайн

Tokina традиционно включает в конструкцию множество металлических элементов, что, возможно, и увеличивает вес, однако, наряду с высоким качеством сборки, обеспечивает длительное использование объектива даже в сложных условиях съёмки.

Дизайн объективов серии atx-i разработан в соответствии с внешним видом современных зеркальных фотокамер.

Механика и электроника

Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF для Nikon F имеет бесшумный мотор фокусировки в сочетании с точным GMR-датчиком, что позволяет объективу фокусироваться на камерах Nikon, не имеющих собственного механизма фокусировки.

Объектив оснащён механизмом "Focus Clutch", что позволяет быстро переключать режимы между автоматическим и ручным путём сдвига кольца фокусировки.

Благодаря внутреннему типу фокусировки длина объектива не меняется при фокусировке и зуме. Зум осуществляется кольцом на корпусе, что позволяет использовать поляризационные фильтры без необходимости подстройки при изменении фокусного расстояния.

Для фотографии

Сверхширокий диапазон фокусных расстояний 11-20 мм и постоянная максимальная диафрагма f/2.8 делает этот объектив незаменимым инструментом для съёмки пейзажей, архитектуры (и особенно интерьеров), групповых снимков и астрофотографии.

Для создания видеоконтента

Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF разработан для видеооператоров и кинематографистов, которые профессионально снимают фото и видео. Для таких пользователей объектив обладает следующими преимуществами: