Объектив Tokina ATX-I 11-20mm F2.8 CF Canon
Код товара : УТ-00042902
Артикул : A00597
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
82
Минимальное фокусное расстояние, мм
11
Максимльное фокусное расстояние, мм
20
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Угол поля зрения
104° - 72°
Конструкция объектива
14 элементов в 12 группах (3 асферических, 3 со сверхнизкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
570 г
Размеры товара
89 х 94 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF - это сверхширокоугольный зум-объектив для зеркальных камер с сенсором APS-C. Это единственный широкоугольный зум-объектив в своём классе с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний.
* По состоянию на апрель 2020 г.
Фокусное расстояние 11-20mm покрывает эквивалентный угол обзора полнокадровых широкоугольных объективов с постоянными фокусными расстояниями 18mm, 21mm, 24mm и 28mm, делая его привлекательным для покупки после зума со стандартными фокусными расстояниями или даже в качестве первого объектива.
Постоянная максимальная диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний обеспечивает великолепные результаты даже в условиях слабой освещённости и предлагает широкие возможности для управления глубиной резкости. Благодаря оптимальному балансу веса и размера, с объективом легко вести съёмку в ручном режиме фокусировки.
Оптические характеристики
Выдающиеся оптические характеристики объектива достигаются благодаря использованию трёх асферических стеклянных элементов и трёх стеклянных элементов со сверхнизкой дисперсией, которые минимизируют искажения и исправляют сферические аберрации и астигматизм по всей области изображения. Особенное внимание инженеры уделили проблеме падения света на всех фокусных расстояний.
Антибликовое многослойное просветление улучшает светопропускание и сводит к минимуму отражения, а водоотталкивающее покрытие облегчает уход за передней линзой объектива.
Качество сборки и дизайн
Tokina традиционно включает в конструкцию множество металлических элементов, что, возможно, и увеличивает вес, однако, наряду с высоким качеством сборки, обеспечивает длительное использование объектива даже в сложных условиях съёмки.
Дизайн объективов серии atx-i разработан в соответствии с внешним видом современных зеркальных фотокамер.
Механика и электроника
Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF для Nikon F имеет бесшумный мотор фокусировки в сочетании с точным GMR-датчиком, что позволяет объективу фокусироваться на камерах Nikon, не имеющих собственного механизма фокусировки.
Объектив оснащён механизмом "Focus Clutch", что позволяет быстро переключать режимы между автоматическим и ручным путём сдвига кольца фокусировки.
Благодаря внутреннему типу фокусировки длина объектива не меняется при фокусировке и зуме. Зум осуществляется кольцом на корпусе, что позволяет использовать поляризационные фильтры без необходимости подстройки при изменении фокусного расстояния.
Для фотографии
Сверхширокий диапазон фокусных расстояний 11-20 мм и постоянная максимальная диафрагма f/2.8 делает этот объектив незаменимым инструментом для съёмки пейзажей, архитектуры (и особенно интерьеров), групповых снимков и астрофотографии.
Для создания видеоконтента
Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF разработан для видеооператоров и кинематографистов, которые профессионально снимают фото и видео. Для таких пользователей объектив обладает следующими преимуществами:
- Широкий угол обзора для съёмки в замкнутых пространствах.
- Минимизирован эффект "дыхания фокуса" - при изменении фокуса кадрирование объекта не показывает каких-либо изменений.
- Натуральная картинка - изображение не искажается во время панорамирования из-за почти нулевого искажения.
- Постоянная диафрагма при зуме на всех фокусных расстояниях.
- Выдающиеся оптические характеристики.