Объектив Tokina ATX-I 11-16mm F2.8 CF Nikon
Код товара : УТ-00037820
Артикул : 97268
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
11
Максимльное фокусное расстояние, мм
16
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
104° – 82°
Конструкция объектива
13 элементов в 11 группах (2 асферических, 2 низкодисперсионных элемента)
Физические характеристики
Вес
555 г
Размеры товара
84 х 89 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Оптические характеристики
Выдающиеся оптические характеристики объектива достигаются благодаря использованию двух асферических стеклянных элементов и двух элементов со сверхнизкой дисперсией, которые минимизируют искажения и исправляют сферические аберрации и астигматизм по всей области изображения. Особенное внимание инженеры уделили проблеме падения освещенности по краям на всех фокусных расстояниях. Антибликовое многослойное просветление улучшает светопропускание и сводит к минимуму отражения, а водоотталкивающее покрытие облегчает уход за передней линзой объектива.
Качество сборки и дизайн
Tokina традиционно включает в конструкцию множество металлических элементов, что, возможно, и увеличивает вес, однако наряду с высоким качеством сборки обеспечивает длительное использование объектива даже в сложных условиях съёмки. Дизайн объективов серии atx-i разработан в соответствии с внешним видом современных зеркальных фотокамер.
Механика и электроника
При разработке объектива большое внимание было уделено кольцам зума и фокусировки, которые имеют удобный размер с приятным инерционным ходом без люфта. Объектив оснащён механизмом «Focus Clutch», что позволяет быстро переключать режимы между автоматическим и ручным путём сдвига кольца фокусировки. Благодаря внутреннему типу фокусировки и трансфокации длина объектива не меняется при фокусировке и зуме. Tokina atx-i 11-16mm F2.8 CF для Nikon F имеет бесшумный мотор фокусировки в сочетании с точным GMR-датчиком, что позволяет объективу фокусироваться на камерах Nikon, не имеющих собственного мотора фокусировки.
Для фотографии
Сверхширокоугольный диапазон фокусных расстояний 11-16 мм и постоянная максимальная диафрагма f/2.8 делает этот объектив незаменимым инструментом для съёмки пейзажей, архитектуры (и особенно интерьеров), групповых снимков и астрофотографии.
Для создания видеоконтента
Tokina atx-i 11-16mm F2.8 CF разработан для видеооператоров и кинематографистов, которые профессионально снимают фото и видео. Для таких пользователей объектив обладает следующими преимуществами:
- Широкий угол обзора для съёмки в замкнутых пространствах.
- Минимизирован эффект «дыхания фокуса» - при изменении дистанции фокусировки минимально различается угол зрения объектива.
- Натуральная картинка - изображение не искажается во время проводки из-за почти нулевого искажения перспективы.
- Постоянная диафрагма при зуме на всех фокусных расстояниях
- Хорошо подходит для использования с электронными стабилизаторами
- Великолепная цветопередача и разрешение.
- Доступная цена