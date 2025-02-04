Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO - это компактный теле-макрообъектив для полнокадровых зеркальных фотокамер. Благодаря малому весу, компактности, высокому разрешению, широкой диафрагме, низкой падению резкости по краям и низкой дисторсии, а также красивому мягкому боке этот объектив станет идеальным выбором для макросъёмки, портретов, пейзажей и уличной фотографии как для любителей, так и для профессионалов.

Оптическая конструкция Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO обеспечивает практически нулевую дисторсию и отсутствие хроматических аберраций, сохраняя при этом сверхвысокое разрешение по всей области кадра. Многослойное просветление линз эффективно подавляет блики и ореолы.

Передняя линза объектива имеет резьбу под светофильтр диаметром 55 мм, которая во время фокусировки выезжает вперёд, но не вращается. Это позволяет использовать различные фильтры, в том числе поляризационные.

Для макрофотографии

Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO обладает всеми необходимыми функциями, которые важны в макрофотографии. Одна из них - это возможность вести съёмку в натуральную величину (1:1) с малого расстояния (всего 30 см). С другой стороны расстояние не такое близкое, чтобы спугнуть, например, насекомое при его съёмке.

Для портретной съёмки вне студии

Благодаря классической оптической схеме и 9-лепестковой диафрагме объектив создаёт великолепное мягкое боке как на заднем, так и на переднем плане. Фокусное расстояние 100mm позволяет находиться от модели на комфортном расстоянии как для фотографа, так и для модели. Благодаря широкой диафрагме f/2.8 объектив позволяет вести съёмку даже в сложных световых условиях.

Для видео и интервальной съёмки

Благодаря макровозможностям, постоянной светосиле, превосходной цветопередаче и высокому разрешению объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO может быть использован для производства профессионального видеоконтента.

Ограничитель на боковой стороне объектива позволяет сократить диапазон фокусировки, что существенно сокращает время наведения на фокус в режиме макросъёмки. Направление вращения кольца ручной фокусировки такое же, как на оригинальных объективах Nikon и Canon.