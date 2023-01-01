Объектив Tokina AT-X 14-20mm f/2 Pro DX Nikon
Код товара : УТ-00008485
Артикул : 4961607634400
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
82
Минимальное фокусное расстояние, мм
14
Максимльное фокусное расстояние, мм
20
Относительное отверстие
1:2
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Угол поля зрения
91.68° ~ 71.78°
Конструкция объектива
13 элементов в 11 группах (3 асферических, 4 SD элемента с низким коэффициентом рассеивания)
Физические характеристики
Вес
725 г
Размеры товара
89 х 106 мм
Описание
Светосильный сверхшироугольный объектив. Относительное отверстие 1:2.0 позволяет снимать при очень слабом свете, а также усиливать размытие фона. Для борьбы с ореолами и потерей контрастности от паразитной засветки в объективе применен сильно изогнутый асферический элемент из пластика (2-й по счету). 2 стеклянных литых асферических элемента из специального стекла с низким коэффициентом рассеивания в задней группе обеспечивают превосходную коррекцию различных аберраций, в том числе хроматических. Объектив обладает фирменным механизмом переключения с ручной на автоматическую фокусировку: для этого достаточно потянуть само кольцо фокусировки вперед или назад: вперед для перехода в режим АФ, назад - для включения ручного режима. Компактный корпус и небольшой вес объектива облегчают его ношение в длительных походах или поездках.