Светосильный сверхшироугольный объектив. Относительное отверстие 1:2.0 позволяет снимать при очень слабом свете, а также усиливать размытие фона. Для борьбы с ореолами и потерей контрастности от паразитной засветки в объективе применен сильно изогнутый асферический элемент из пластика (2-й по счету). 2 стеклянных литых асферических элемента из специального стекла с низким коэффициентом рассеивания в задней группе обеспечивают превосходную коррекцию различных аберраций, в том числе хроматических. Объектив обладает фирменным механизмом переключения с ручной на автоматическую фокусировку: для этого достаточно потянуть само кольцо фокусировки вперед или назад: вперед для перехода в режим АФ, назад - для включения ручного режима. Компактный корпус и небольшой вес объектива облегчают его ношение в длительных походах или поездках.