Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye (10-17mm) для Canon
Код товара : 00000055135
Артикул : 81294
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Официальная гарантия Tokina 2 года
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Описание
Фишай-объектив Tokina AT-X 107 DX подходит для цифровых зеркальных камер с матрицей формата APS-C. Объективы с таким углом охвата и таким кардинальным изгибом пространства называют также «рыбий глаз». Этот объектив добавит новое измерение ваших фото-возможностей.
Просветляющее покрытие переднего оптического элемента Tokina AT-X 107 DX обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, что значительно облегчает чистку.
В состав задней оптической группы входит один супер-низкодисперсионный элемент (Super-Low Dispersion, сокращенно – SD). Использование такого элемента позволило упростить оптическую конструкцию, то есть в состав объектива входит меньше линз, что позволило сократить размеры, вес и увеличить скорость фокусировки, при этом сохранив качество картинки.
Описание производителя
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