Описание

Фишай-объектив Tokina AT-X 107 DX подходит для цифровых зеркальных камер с матрицей формата APS-C. Объективы с таким углом охвата и таким кардинальным изгибом пространства называют также «рыбий глаз». Этот объектив добавит новое измерение ваших фото-возможностей.

Просветляющее покрытие переднего оптического элемента Tokina AT-X 107 DX обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, что значительно облегчает чистку.

В состав задней оптической группы входит один супер-низкодисперсионный элемент (Super-Low Dispersion, сокращенно – SD). Использование такого элемента позволило упростить оптическую конструкцию, то есть в состав объектива входит меньше линз, что позволило сократить размеры, вес и увеличить скорость фокусировки, при этом сохранив качество картинки.

Описание производителя

Пример видеосъемки: