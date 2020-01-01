Описание

Первый объектив 85mm F1.8 FE в новой серии atx-m, разработанный для полнокадровых камер Sony E-mount, – это совершенно новый телеобъектив в линейке Tokina с популярным фокусным расстоянием 85 мм и широкой диафрагмой f/1.8, которые являются отличной комбинацией характеристик для съёмки портретов, пейзажей, городских видов и съёмки крупным планом.

Оптические характеристики: 10 оптических элементов, включая один SD (с низкой дисперсией), генерируют снимки с превосходным разрешением от угла к углу, высокой контрастностью, низкими искажениями и хроматическими аберрациями, отличным сжатием перспективы и естественной цветопередачей. Большой диаметр передней линзы позволяет снимать с минимальным виньетированием и мягким боке по всей области изображения - решающая особенность идеального портретного объектива.

Примечание: Низкий уровень виньетирования (то есть потери света по краям кадра) говорит о более красивом и размытом боке. Чем меньше виньетирование, тем округлее форма боке для точечных источников света вне зоны резкости.

Механика и электроника: Тихая, быстрая и точная фокусировка благодаря мотору фокусировки ST-M. Плавная и точная ручная фокусировка благодаря использованию металла и смазочных материалов высокого стандарта.

Функциональность: Tokina atx-m 85mm F1.8 FE совместим с автофокусом и другими функциями камеры Sony, обеспечивая превосходную функциональность и удобство использования для фотографа. В частности, объектив полностью совместим с системой «Fast Hybrid AF» и всеми её настройками, обеспечивая такие же характеристики автофокусировки, что и у оригинальных автофокусных объективов с креплением E-mount.

Режим помощника ручной фокусировки: объектив также поддерживает режим помощника ручной фокусировки, когда точное наведение на фокус достигается путём вращения кольца ручной фокусировки с одновременным кратным увеличением изображения и отображением дистанции на экране камеры.

Коррекция искажений: благодаря передаче данных через электронные контакты, камера получает все необходимые данные с чипа на объективе для того, чтобы исправлять тени, геометрические искажения и хроматические аберрации.

5-осевая стабилизация изображения (для камер со встроенным стабилизатором): объектив передаёт данные о фокусном расстоянии, поэтому камера может полноценно использовать встроенную стабилизацию изображения.

Tokina atx-m 85mm F1.8 FE поступает в продажу 7 февраля 2020 года.