Батарейная площадка Tilta V-Mount Battery Plate для Ring Grip
Код товара : УТ-00074282
Артикул : TGA-RG-V
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Батарейная площадка Tilta V-Mount Battery Plate устанавливается на кольцевые хваты Basic Ring Grip или Advanced Ring Grip для стабилизаторов DJI Ronin RS2 и RS3 Pro. Сверху на площадку устанавливается аккумулятор типа V-Mount, тем самым обеспечивается питание для стабилизатора и аксессуаров. Площадка выполнена из алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность конструкции.
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