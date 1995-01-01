Батарейная площадка Tilta V-Mount Battery Plate для Ring Grip

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074282 Артикул : TGA-RG-V

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Батарейная площадка Tilta V-Mount Battery Plate устанавливается на кольцевые хваты Basic Ring Grip или Advanced Ring Grip для стабилизаторов DJI Ronin RS2 и RS3 Pro. Сверху на площадку устанавливается аккумулятор типа V-Mount, тем самым обеспечивается питание для стабилизатора и аксессуаров. Площадка выполнена из алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность конструкции. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Батарейная площадка Tilta V-Mount Battery Plate устанавливается на кольцевые хваты Basic Ring Grip или Advanced Ring Grip для стабилизаторов DJI Ronin RS2 и RS3 Pro. Сверху на площадку устанавливается аккумулятор типа V-Mount, тем самым обеспечивается питание для стабилизатора и аксессуаров. Площадка выполнена из алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность конструкции.

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