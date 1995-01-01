Описание

Присоска диаметром 11.5 см оптимально подходит для установки экшен- и VR камер на крыши, стекла или борта автомобиля. Максимальная нагрузка в статическом положении составляет 5 кг, но при съемке в движении, учитывая сопротивление воздуха, рекомендуется не превышать 0.5 кг. Также может устанавливаться на таких сухих, чистых и гладких поверхностях, как стекло, полированный металл, глянцевый пластик, кафель. Перед установкой поверхность надо тщательно обезжирить, также следует следить за чистотой самой присоски.

Для монтажа камеры предусмотрено 3 гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки, верхняя часть крепления выполнена в форме планки НАТО, по бокам располагаются страховочные шпильки, которые предотвращают соскальзывание плохо затянутого зажима.

Воздух откачивается с помощью ручного вакуумного насоса.

Внимание: не подходит для пористых, шершавых, неровных поверхностей. Всегда используйте страховочные ремешки для безопасности, а при длительном использовании проверяйте состояние присоски каждые 2 часа: белое кольцо насоса должно быть утоплено внутрь корпуса.