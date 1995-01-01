Присоска Tilta Universal Suction Cup 4.5" with Mounting Bracket
Код товара : УТ-00074255
Артикул : TA-USC-45-MB
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Присоска диаметром 11.5 см оптимально подходит для установки экшен- и VR камер на крыши, стекла или борта автомобиля. Максимальная нагрузка в статическом положении составляет 5 кг, но при съемке в движении, учитывая сопротивление воздуха, рекомендуется не превышать 0.5 кг. Также может устанавливаться на таких сухих, чистых и гладких поверхностях, как стекло, полированный металл, глянцевый пластик, кафель. Перед установкой поверхность надо тщательно обезжирить, также следует следить за чистотой самой присоски.
Для монтажа камеры предусмотрено 3 гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки, верхняя часть крепления выполнена в форме планки НАТО, по бокам располагаются страховочные шпильки, которые предотвращают соскальзывание плохо затянутого зажима.
Воздух откачивается с помощью ручного вакуумного насоса.
Внимание: не подходит для пористых, шершавых, неровных поверхностей. Всегда используйте страховочные ремешки для безопасности, а при длительном использовании проверяйте состояние присоски каждые 2 часа: белое кольцо насоса должно быть утоплено внутрь корпуса.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, АБС пластик, резина
- Вес брутто: 450 г
- Размер упаковки: 19 х 16 х 10 см