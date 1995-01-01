Батарейная площадка Tilta Universal Battery Plate для батареи V-Mount
Код товара:УТ-00078594
Артикул:UBP-V
Товар не найден
Характеристики
Тип товараПитание
Описание
Универсальная батарейная площадка для питания камеры и различных аксессуаров от одной батареи высокой емкости с креплением типа V-Mount. На площадке расположено 7 выходов питания: двухштырьковый Lemo 14.8В, трехштырьковый Fischer 14.8В и 5 выходов D-Tap (P-Tap) 14.8В. Площадка также работает как разветвитель SDI кабеля: 1 вход SDI и 2 сквозных SDI выхода. Устанавливается на пару стандартных 15-мм направляющих стержней.
Меры предосторожности: обязательно уточняйте рабочее напряжение подключаемых устройств перед подачей питания. Подача слишком высокого напряжения может сжечь их электронику.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, медь, АБС пластик
- Вес нетто: 500 г
- Вес брутто: 680 г