Универсальная батарейная площадка для питания камеры и различных аксессуаров от одной батареи высокой емкости с креплением типа V-Mount. На площадке расположено 7 выходов питания: двухштырьковый Lemo 14.8В, трехштырьковый Fischer 14.8В и 5 выходов D-Tap (P-Tap) 14.8В. Площадка также работает как разветвитель SDI кабеля: 1 вход SDI и 2 сквозных SDI выхода. Устанавливается на пару стандартных 15-мм направляющих стержней.

Меры предосторожности: обязательно уточняйте рабочее напряжение подключаемых устройств перед подачей питания. Подача слишком высокого напряжения может сжечь их электронику.