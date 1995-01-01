Компактный шарнирный кронштейн Tilta Mini Articulating Arm отлично подходит для монтажа на клетку дополнительных аксессуаров: мониторов, рекордеров, видеосендеров, осветителей и так далее. С обеих сторон кронштейна располагаются стандартные штативные винты 1/4"-20 с боковыми подпружиненными шпильками, которые предотвращают самопроизвольное вращение установленного кронштейна (при наличии соответствующих приемных отверстий). Два шаровых соединения, запирающиеся одной центральной рукояткой, позволяют свободно отрегулировать положение оборудования. Кронштейн полностью выполнен из алюминиевого сплава и выдерживает нагрузку до 4.5 кг.

Кронштейн является разборным: любой из наконечников можно заменить на другой: например, с розеткой ARRI, пяткой для холодного башмака или зажимом на планку НАТО. Наконечники продаются отдельно.

Характеристики