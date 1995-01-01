Крепление рукоятки Tilta Advanced Side Handle Attachment Type X, черное

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074268 Артикул : TA-AHA10-LR-B

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Крепление для боковой рукоятки Tilta Advanced Side Handle в стандартную розетку ARRI. Очень компактное, легко и быстро устанавливается, позволяет регулировать наклон рукоятки. Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь. Задать вопрос 3 890 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Крепление для рукоятки боковой Tilta Advanced Side Handle в стандартную розетку ARRI. Очень компактное, легко и быстро устанавливается, позволяет регулировать наклон рукоятки. Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь. Комплектация: Крепление

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