Крепление рукоятки Tilta Advanced Side Handle Attachment Type X, черное
Код товара : УТ-00074268
Артикул : TA-AHA10-LR-B
3 890 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Крепление для рукоятки боковой Tilta Advanced Side Handle в стандартную розетку ARRI. Очень компактное, легко и быстро устанавливается, позволяет регулировать наклон рукоятки. Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.
Комплектация:
- Крепление
- Шестигранный ключ 2.5 мм
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