Рукоятка Tilta Advanced Right Side Wooden Handle, правая
Код товара : УТ-00074251
Артикул : TA-ARWH-B
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Боковая ручка Advanced Left Side Wooden Handle выполнена из отполированного черного орехового дерева на алюминиевом каркасе. Эргономичная форма обеспечивает комфортный и уверенный захват камеры. Материал сам по себе очень приятен, не натирает руку, сохраняет тепло при съемке в холодное время года. Наклон рукоятки регулируется: вы можете вращать ее на все 360°. Данная рукоятка устанавливается только под правую руку. Обратите внимание: в комплект не входит адаптер для установки на клетку, они продаются отдельно:
- Type VII = NATO Rail
- Type IX = Ronin 4D
- Type X = ARRI Rosette
- Type XI = 1/4"-20
Характеристики:
- Материалы: натуральное дерево (орех), алюминиевый сплав
- Размеры: 108 х 76 х 90 мм
- Вес нетто: 250 г