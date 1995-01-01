Крепление рукоятки Tilta Advanced Right Side Handle Attachment Type VIII, черное
Код товара : УТ-00074284
Артикул : TA-AHA8-R-B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Крепление рукоятки Tilta Advanced Right Side Handle Attachment Type VIII предназначено для деревянной боковой рукоятки Advanced Right Side Wooden Handle. Оно позволяет установить рукоятку на планку НАТО или в 2 резьбовых гнезда типа 1/4" – через планку НАТО, идущую в комплекте. Планка также позволяет отрегулировать положение рукоятки по вертикали. Обратите внимание: это крепление для правой рукоятки.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры упаковки: 12 х 11 х 8 см
- Вес брутто: 100 г
Комплектация:
- Крепление Advanced Right Side Handle Attachment Type VIII
- Планка 36mm NATO Rail Attachment
- Шлицевая отвертка
- Шестигранный ключ
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