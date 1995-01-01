Крепление рукоятки Tilta Advanced Left Side Handle Attachment Type VIII, черное

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074283 Артикул : TA-AHA8-L-B

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Крепление рукоятки Tilta Advanced Left Side Handle Attachment Type VIII предназначено для деревянной боковой рукоятки Advanced Left Side Wooden Handle. Оно позволяет установить рукоятку на планку НАТО или в 2 резьбовых гнезда типа 1/4" – через планку НАТО, идущую в комплекте. Планка также позволяет отрегулировать положение рукоятки по вертикали. Обратите внимание: это крепление для левой рукоятки. Материалы: алюминиевый сплав. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Крепление рукоятки Tilta Advanced Left Side Handle Attachment Type VIII предназначено для деревянной боковой рукоятки Advanced Left Side Wooden Handle. Оно позволяет установить рукоятку на планку НАТО или в 2 резьбовых гнезда типа 1/4" – через планку НАТО, идущую в комплекте. Планка также позволяет отрегулировать положение рукоятки по вертикали. Обратите внимание: это крепление для левой рукоятки. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры упаковки: 12 х 11 х 8 см

Вес брутто: 100 г Комплектация: Крепление Advanced Left Side Handle Attachment Type VIII

Планка 36mm NATO Rail Attachment

Шлицевая отвертка

Шестигранный ключ

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