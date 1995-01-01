Металлическая площадка для установки на клетку батарей типа V-Mount. Предлагается несколько вариантов крепления: на пару 15-мм направляющих (LWS) или на болты 1/4". Использование батарей V-Mount высокой емкости может обеспечивать питание как самой камеры, так и внешних аксессуаров: осветителей, мониторов, передатчиков сигнала и так далее. Площадка совместима как с полноразмерными аккумуляторами V-Mount, так и с их микроверсиями, причем батарею можно устанавливать и вертикально, и горизонтально.

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.