Площадка Tilta Pocket V-Mount Battery Plate Kit I, для батарей V-Mount
Код товара:УТ-00083359
Артикул:TA-PBP-K1-V
Товар не найден
Характеристики
Тип товараПитание
Описание
Металлическая площадка для установки на клетку батарей типа V-Mount. Предлагается несколько вариантов крепления: на пару 15-мм направляющих (LWS) или на болты 1/4". Использование батарей V-Mount высокой емкости может обеспечивать питание как самой камеры, так и внешних аксессуаров: осветителей, мониторов, передатчиков сигнала и так далее. Площадка совместима как с полноразмерными аккумуляторами V-Mount, так и с их микроверсиями, причем батарею можно устанавливать и вертикально, и горизонтально.
Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.