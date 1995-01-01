Аккумулятор Tilta NP-FZ100 с разъемом USB-C, 2400 мАч
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Описание
Аккумуляторная батарея Tilta TNP-FZ100 – аналог оригинального аккумулятора Sony NP-FZ100. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке. Аккумулятор заряжается от 0 до 100% приблизительно за 2.5 часа. Аккумулятор также можно заряжать в зарядных станциях, таких как Tilta Battery Charging Station.
Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерами Sony, аккумулятор точно сообщает уровень заряда – никаких сюрпризов с внезапными выключениями камеры во время записи. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда и так далее. Безопасность аккумулятора подтверждают сертификаты CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL, BSMI.
Характеристики
- Напряжение: 7.2 В
- Емкость: 2400 мАч
- Материалы корпуса: поликарбонат, АБС пластик
- Ток заряда: 5В 2А (USB-C порт)
- Размеры: 51.8 х 38.8 х 22.6 мм
- Вес: 80.5 г
- Комплектация: аккумулятор, кабель USB-C
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX2, FX3, FX30
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II