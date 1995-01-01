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Аккумулятор Tilta NP-FZ100 с разъемом USB-C, 2400 мАч

  • NP-FZ100 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • NP-FZ100 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • NP-FZ100 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • NP-FZ100 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • NP-FZ100 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • NP-FZ100 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • NP-FZ100 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • NP-FZ100 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • NP-FZ100 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • NP-FZ100 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • NP-FZ100 с разъемом USB-C, 2400 мАч
Код товара:УТ-00083396
Артикул:TNP-FZ100-GN

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумуляторная батарея Tilta TNP-FZ100 – аналог оригинального аккумулятора Sony NP-FZ100. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке. Аккумулятор заряжается от 0 до 100% приблизительно за 2.5 часа. Аккумулятор также можно заряжать в зарядных станциях, таких как Tilta Battery Charging Station.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерами Sony, аккумулятор точно сообщает уровень заряда – никаких сюрпризов с внезапными выключениями камеры во время записи. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда и так далее. Безопасность аккумулятора подтверждают сертификаты CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL, BSMI.

Характеристики

  • Напряжение: 7.2 В
  • Емкость: 2400 мАч
  • Материалы корпуса: поликарбонат, АБС пластик
  • Ток заряда: 5В 2А (USB-C порт)
  • Размеры: 51.8 х 38.8 х 22.6 мм
  • Вес: 80.5 г
  • Комплектация: аккумулятор, кабель USB-C

Совместимые камеры:

  • Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
  • Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
  • Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C, a7C II, a7CR
  • Sony Alpha a7S III
  • Sony Alpha a6600, a6700
  • Sony FX2, FX3, FX30
  • Sony ZV-E1, ZV-E10 II