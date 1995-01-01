Описание

Компендиум Tilta Mirage Matte Box – это светозащитная бленда и держатель для светофильтров. В данный компендиум можно установить 1 прямоугольный светофильтр типа 4х5.65 (спереди) и 1 круглый фильтр диаметром 95 мм (вставляется сверху вниз). Преимуществом круглых фильтров является их малый вес: как правило, около 1/4 от массы фильтра типа 4х5.65. Это позволяет избежать перевеса и упрощает балансировку камеры на стабилизаторах, кранах, коптерах. Сам по себе компендиум (без верхней шторки) весит всего 179 г, при этом его корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает высокую прочность и защиту от случайных ударов. Конструкция компендиума предусматривает прорези-воздуховоды, что снижает сопротивление ветра при съемке на высокой скорости (автомобильные краны, аэроплатформы).

Компендиум устанавливается в резьбу объектива диаметром 67, 72, 77 или 82 мм – для этого в комплекте идут соответствующие установочные кольца. Он также может быть установлен непосредственно на корпус объектива, если диаметр передней части корпуса составляет ровно 95 мм (стандартный размер для кинообъективов ARRI Ultra, Leica Summicron-C, Fujinon и так далее). Благодаря использованию фильтров большого диаметра удается избежать виньетирования даже на сверхширокоугольной оптике (18 мм и шире).

Отдельно можно приобрести аксессуары для монтажа второго прямоугольного и второго круглого фильтра.

Наиболее интересная особенность этого компендиума заключается в том, что на Mirage с тыльной стороны можно поставить электромотор, чтобы дистанционно управлять Vario-ND фильтром. Для этого вам будет нужно докупить несколько аксессуаров, которые не входят в базовую комплектацию: сам Vario-ND фильтр от Tilta, мотор Nucleus Nano или Wireless Motor for Tilta Mirage, плюс блок управления. После этого сам оператор или его ассистент смогут плавно регулировать плотность ND фильтра, чтобы сохранить экспозицию на постоянном уровне при переходе из затемненных участков на свет и обратно.

Еще одним интересным аксессуаром является резиновая бленда, которая позволяет прислонить компендиум вплотную к оконному стеклу, чтобы избежать лишних отражений и бликов (насадка продается отдельно).

Комплектация

Компендиум с верхней шторкой Tilta Mirage Matte Box Body

Вставной держатель для 95-мм светофильтра Circular Filter Tray for Tilta Mirage

Установочные кольца 67, 72, 77 и 82 мм

Чехол Basic Soft Carrying Case for Tilta Mirage

Характеристики