Описание

Клетка Tilta Half Camera Cage для камер Sony a7C II и a7CR. В набор Lightweight Kit входит сама клетка, фиксатор для HDMI кабеля, верхняя ручка Compact NATO Top Handle и адаптер 18mm NATO Rail Attachment для ее установки. Облегченная конструкция с разомкнутым контуром: правая часть клетки отсутствует, поэтому вы можете держать камеру за ее собственную рукоятку. По периметру клетки располагается множество гнезд 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева расположен холодный башмак для аксессуаров, слева сбоку – планка НАТО. Спереди под байонетным гнездом: пара резьбовых гнезд М3, в которые можно установить подпорку для байонетного адаптера (Lens Adapter Support, продается отдельно).

Сбоку и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку напрямую на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).

Для плотного соединения с камерой клетка закрепляется на камере в двух точках: снизу винтом 1/4" в штативное гнездо камеры и сбоку винтом М2.5 в проушину для ремня.

Клетка обеспечивает свободный доступ ко всем интерфейсным портам и органам управления камерой, вы можете пользоваться горячим башмаком (например, для установки фирменных микрофонов Sony), откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти.

Фиксатор HDMI кабеля обеспечивает стабильное соединение, а также защищает гнездо камеры от повреждений при случайных рывках за кабель.

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Обратите внимание, что данная рукоятка может быть несовместима с низкопрофильными планками НАТО других брендов.

Адаптер 18mm NATO Rail Attachment устанавливается на 2 винта 1/4". Боковые подпружиненные шпильки не дают упасть плохо зафиксированному оборудованию. Длина непосредственно планки НАТО составляет 18 мм.

Комплектация:

Клетка Half Camera Cage for Sony a7C II / a7CR (с фиксатором HDMI кабеля)

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle

Адаптер 18mm NATO Rail Attachment

Шестигранный ключ

Характеристики