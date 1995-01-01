Описание

Клетка Tilta Half Camera Cage для камер Panasonic S5 II и S5 II X. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки, мониторы, микрофоны и так далее. Для этого по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки), сверху под углом находится холодный башмак, слева – планка НАТО. Поскольку правая часть у данной клетки отсутствует, пользоваться камерой так же удобно, как если бы клетка не была на нее установлена вовсе: доступ к рукоятке камеры и органам управления в правой части корпуса максимально комфортный.

Камера фиксируется в 2 точках клетки: снизу через штативное гнездо и слева – через проушину для ремня. Соединение получается максимально плотным, какой-либо люфт отсутствует. Сбоку и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).

В данную комплектацию входит клетка, съемный фиксатор HDMI / USB кабеля и пара шестигранных ключей. Фиксатор кабеля обеспечивает надежное соединение, а также защищает гнезда камеры от повреждения при случайных резких рывках за кабель.

Характеристики