Описание

Клетка Tilta Full Camera Cage для камер Panasonic S5 II и S5 II X. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки, мониторы, микрофоны и так далее. Для этого по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки), сверху по центру находится планка НАТО с проделанным в ней холодным башмаком, под углом расположен еще один холодный башмак, а на левой панели – еще одна планка НАТО и розетка ARRI. Спереди снизу предусмотрены 2 гнезда М3 для установки подпорки адаптера для объективов (Lens Adapter Support, продается отдельно).

Данная клетка фиксируется на камере только через штативное гнездо. Сбоку и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).

В данную комплектацию входит клетка, съемный фиксатор HDMI / USB кабеля и пара шестигранных ключей. Фиксатор кабеля обеспечивает надежное соединение, а также защищает гнезда камеры от повреждения при случайных резких рывках за кабель.

Характеристики