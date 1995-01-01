Клетка Tilta Full Camera Cage для Panasonic S5 II / S5 II X, черная
Код товара : УТ-00074301
Артикул : TA-T50-FCC-B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка Tilta Full Camera Cage для камер Panasonic S5 II и S5 II X. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки, мониторы, микрофоны и так далее. Для этого по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки), сверху по центру находится планка НАТО с проделанным в ней холодным башмаком, под углом расположен еще один холодный башмак, а на левой панели – еще одна планка НАТО и розетка ARRI. Спереди снизу предусмотрены 2 гнезда М3 для установки подпорки адаптера для объективов (Lens Adapter Support, продается отдельно).
Данная клетка фиксируется на камере только через штативное гнездо. Сбоку и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти.
Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).
В данную комплектацию входит клетка, съемный фиксатор HDMI / USB кабеля и пара шестигранных ключей. Фиксатор кабеля обеспечивает надежное соединение, а также защищает гнезда камеры от повреждения при случайных резких рывках за кабель.
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 150.7 х 122.7 х 65.2 мм
- Вес: 212 г
- Размеры упаковки: 173 х 142 х 77 мм
- Вес брутто: 550 г