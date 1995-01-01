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Клетка Tilta Full Camera Cage для Insta360 X4, черная

  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
  • Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
Код товара:УТ-00078616
Артикул:TA-T67-FCC-B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Прочная алюминиевая клетка для камеры Insta360 X4. Металлический каркас с внутренними накладками из силикона обеспечивает защиту от ударов, а для установки дополнительных аксессуаров предусмотрен холодный башмак и гнездо 1/4" с выточенными каналами под боковые шпильки (внизу сбоку). Клетку можно установить как на штативный винт 1/4", так и в гребешковое крепление типа GoPro. Доступ к экрану, органам управления и интерфейсам остается свободным. В верхней части, рядом с объективами, расположена выдвижная защита для объективов, которая защищает их от царапин, когда вы кладете камеру на стол.

Обратите внимание: силиконовая крышка для объективов не входит в комплект.

Характеристики

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 140.55 х 60.2 х 25.8 мм
  • Размеры упаковки: 15 х 8 х 5 см
  • Вес нетто: 81 г