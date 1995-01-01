Клетка Tilta Full Camera Cage для Insta360 X4, черная
Код товара:УТ-00078616
Артикул:TA-T67-FCC-B
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараКлетка
Описание
Прочная алюминиевая клетка для камеры Insta360 X4. Металлический каркас с внутренними накладками из силикона обеспечивает защиту от ударов, а для установки дополнительных аксессуаров предусмотрен холодный башмак и гнездо 1/4" с выточенными каналами под боковые шпильки (внизу сбоку). Клетку можно установить как на штативный винт 1/4", так и в гребешковое крепление типа GoPro. Доступ к экрану, органам управления и интерфейсам остается свободным. В верхней части, рядом с объективами, расположена выдвижная защита для объективов, которая защищает их от царапин, когда вы кладете камеру на стол.
Обратите внимание: силиконовая крышка для объективов не входит в комплект.
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 140.55 х 60.2 х 25.8 мм
- Размеры упаковки: 15 х 8 х 5 см
- Вес нетто: 81 г