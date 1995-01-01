Прочная алюминиевая клетка для камеры Insta360 X4. Металлический каркас с внутренними накладками из силикона обеспечивает защиту от ударов, а для установки дополнительных аксессуаров предусмотрен холодный башмак и гнездо 1/4" с выточенными каналами под боковые шпильки (внизу сбоку). Клетку можно установить как на штативный винт 1/4", так и в гребешковое крепление типа GoPro. Доступ к экрану, органам управления и интерфейсам остается свободным. В верхней части, рядом с объективами, расположена выдвижная защита для объективов, которая защищает их от царапин, когда вы кладете камеру на стол.

Обратите внимание: силиконовая крышка для объективов не входит в комплект.

Характеристики