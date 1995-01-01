Описание

Клетка Tilta Camera Cage для Fujifilm X-H2S позволяет установить на камеру все аксессуары, необходимые для профессиональной видеосъемки: верхние и боковые ручки для удобного захвата, держатели для внешних микрофонов и мониторов, дополнительное питание, аксессуары для оптики и так далее. В данную комплектацию входит только сама клетка и фиксатор для USB-C кабеля.

Для установки аксессуаров сверху предусмотрена планка НАТО, в центре которой проделан холодный башмак (не мешает установке аксессуаров на планку), еще один холодный башмак располагается под углом, при этом сохраняется доступ к горячему башмаку камеры. С левой стороны сделана еще одна планка НАТО, розеточное крепление ARRI для боковой рукоятки, спереди под объективом – пара гнезд 1/4" с отверстиями под боковые шпильки (в них можно установить одиночные держатели для 15-мм направляющих) и пара гнезд М3 – в них устанавливается подпорка для адаптера объектива (подпорка продается отдельно). По всему периметру располагаются гнезда 1/4"-20, часть из них – с отверстиями под боковые шпильки. По бокам и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ типа «монетка». Камера фиксируется на клетке в 2 точках, что исключает вероятность появления люфта, самопроизвольного вращения.

Доступ к картам памяти, батарее, всем интерфейсам и органам управления остается свободным, дисплей камеры можно откинуть в сторону.

Характеристики