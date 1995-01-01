Tilta Hydra – это инновационная присоска с электронным управлением для монтажа различного съемочного оборудования. Встроенный мотор самостоятельно откачивает воздух приблизительно за 5 секунд, а усовершенствованный дизайн подошвы примерно на 20% увеличивает площадь контакта. Присоска выдерживает вертикальную нагрузку до 20 кг.

Специальный сенсор постоянно измеряет внутреннее давление и автоматически включает подкачку, как только оно начинает падать. Насос работает от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 2000 мАч, которого в среднем хватает на 8-12 часов работы, в зависимости от условий. Вам не нужно беспокоиться и постоянного перепроверять надежность соединения с поверхностью: поставили присоску один раз – она работает весь день. Также возможно внешнее питание через USB Type C порт (5В 1А) – в этом случае присоска будет стоять неограниченное время. Информация о состоянии выводится на небольшой ЖК экран, расположенный сбоку.

Модульный дизайн: присоска выпускается с 3 различными взаимозаменяемыми насадками для установки оборудования:

Планка НАТО с боковыми ограничителями + резьбовые гнезда 3/8" и 1/4" (с отверстиями под боковые шпильки)

Многофункциональное крепление: холодный башмак + розетка Arri + несколько гнезд 3/8" и 1/4" (с отверстиями под боковые шпильки)

Крепление Hydra M25 для системы автомобильных креплений Tilta Hydra Alien

Меры предосторожности:

Присоску следует устанавливать только на гладкие и ровные поверхности без рельефа и пор: полированный металл, гладкий кафель, глянцевый пластик, стекло. При установке учитывайте прочность самой поверхности: к примеру, тонкое стекло или пластик могут сами разбиться или треснуть при высоких нагрузках. Всегда тщательно очищайте поверхность от пыли, грязи, жира, также следите за чистотой самой присоски. Для большей надежности мы рекомендуем использовать несколько присосок – в особенности, если съемка ведется в движении. Камеру желательно дополнительно застраховать металлическим тросиком на случай отрыва присоски. При установке присоски на мокрую поверхность избыток влаги будет автоматически удален через специальный отводной канал.

Характеристики

Присоска:

Размеры: 146 х 146 х 54.5 мм

Материалы: АБС пластик, резина, силикон

Вес нетто: 350 г

Крепление с планкой НАТО