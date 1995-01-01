Соединитель Tilta Connection screw для направляющих 19 мм
Код товара : УТ-00074326
Артикул : R19-C
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Соединительный винт для стыковки 2 алюминиевых направляющих стержней Tilta диаметром 19 мм. Материал: алюминиевый сплав. Продается поштучно.
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