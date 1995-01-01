Клетка Tilta Full Camera Cage Basic Kit для Sony a7C II и a7CR, титаново-серая
Код товара : УТ-00074249
Артикул : TA-T60-A-TG
Предзаказ
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Клетка Tilta Full Camera Cage для камер Sony a7C II и a7CR. В комплектацию Basic Kit входит верхняя ручка Compact NATO Top Handle, площадка для установки 15-мм направляющих, сами направляющие длиной 20 см, адаптер 18mm NATO Rail Attachment и фиксатор для HDMI кабеля. По всему периметру клетки располагается множество гнезд 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева расположен холодный башмак для аксессуаров, слева сбоку – планка НАТО. Спереди снизу: пара резьбовых гнезд М3, в которые можно установить подпорку для байонетного адаптера (Lens Adapter Support, продается отдельно).
По бокам и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку напрямую на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).
Для максимально жесткого соединения с камерой и отсутствия какого-либо люфта клетка закрепляется 3 винтами: снизу в штативное гнездо камеры и по боками в проушины для ремня.
Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Обратите внимание, что данная рукоятка может быть несовместима с низкопрофильными планками НАТО других брендов.
Площадка Universal 15mm LWS Baseplate позволяет установить под камеру пару 15-мм направляющих стержней, на которые крепятся различные аксессуары: например, компендиум (бленда и держатель светофильтров) для объектива, подпорка для объектива, мотор follow focus, плечевой упор и так далее. В данный комплект входит пара алюминиевых направляющих длиной 20 см, при необходимости их можно удлинить: стержни полые, с внутренней резьбой, стыкуются между собой через переходник (переходники продаются отдельно).
Адаптер LWS Baseplate Adapter Type III приподнимает клетку над площадкой для направляющих, чтобы они не мешали установке объективов и крупногабаритных аксессуаров – таких как компендиумы.
Адаптер 18mm NATO Rail Attachment устанавливается на 2 винта 1/4". Боковые подпружиненные шпильки не дают упасть плохо зафиксированному оборудованию. Длина непосредственно планки НАТО составляет 18 мм.
Комплектация:
- Клетка Full Camera Cage for Sony a7C II / a7CR (с фиксатором HDMI кабеля)
- Верхняя ручка Compact NATO Top Handle
- Адаптер 18mm NATO Rail Attachment
- Адаптер для базовой площадки LWS Baseplate Adapter Type III
- Базовая площадка для 15-мм направляющих Tilta Universal 15mm LWS Baseplate
- 2х направляющие Aluminum Rod 15*200mm
- Инструмент для сборки
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры клетки: 140 х 91 х 57 мм
- Вес клетки нетто: 150 г
- Вес брутто: 1 кг
- Размер упаковки: 25 х 24 х 11 см