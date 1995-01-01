Описание

Клетка Tilta Full Camera Cage для камер Sony a7C II и a7CR. В комплектацию Basic Kit входит верхняя ручка Compact NATO Top Handle, площадка для установки 15-мм направляющих, сами направляющие длиной 20 см, адаптер 18mm NATO Rail Attachment и фиксатор для HDMI кабеля. По всему периметру клетки располагается множество гнезд 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева расположен холодный башмак для аксессуаров, слева сбоку – планка НАТО. Спереди снизу: пара резьбовых гнезд М3, в которые можно установить подпорку для байонетного адаптера (Lens Adapter Support, продается отдельно).

По бокам и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку напрямую на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).

Для максимально жесткого соединения с камерой и отсутствия какого-либо люфта клетка закрепляется 3 винтами: снизу в штативное гнездо камеры и по боками в проушины для ремня.

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Обратите внимание, что данная рукоятка может быть несовместима с низкопрофильными планками НАТО других брендов.

Площадка Universal 15mm LWS Baseplate позволяет установить под камеру пару 15-мм направляющих стержней, на которые крепятся различные аксессуары: например, компендиум (бленда и держатель светофильтров) для объектива, подпорка для объектива, мотор follow focus, плечевой упор и так далее. В данный комплект входит пара алюминиевых направляющих длиной 20 см, при необходимости их можно удлинить: стержни полые, с внутренней резьбой, стыкуются между собой через переходник (переходники продаются отдельно).

Адаптер LWS Baseplate Adapter Type III приподнимает клетку над площадкой для направляющих, чтобы они не мешали установке объективов и крупногабаритных аксессуаров – таких как компендиумы.

Адаптер 18mm NATO Rail Attachment устанавливается на 2 винта 1/4". Боковые подпружиненные шпильки не дают упасть плохо зафиксированному оборудованию. Длина непосредственно планки НАТО составляет 18 мм.

Комплектация:

Клетка Full Camera Cage for Sony a7C II / a7CR (с фиксатором HDMI кабеля)

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle

Адаптер 18mm NATO Rail Attachment

Адаптер для базовой площадки LWS Baseplate Adapter Type III

Базовая площадка для 15-мм направляющих Tilta Universal 15mm LWS Baseplate

2х направляющие Aluminum Rod 15*200mm

Инструмент для сборки

Характеристики