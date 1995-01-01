Описание

Клетка Tilta Camera Cage для Sony a7 IV позволяет установить на камеру все аксессуары, необходимые для профессиональной видеосъемки: верхние и боковые ручки для удобного захвата, держатели для внешних микрофонов и мониторов, дополнительное питание, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Pro Kit входит сама клетка, верхняя рукоятка Compact NATO Top Handle, зажим для HDMI кабеля и короткий HDMI Male to HDMI Female кабель (17 см), боковая рукоятка Left Side Advanced Power Handle with Run/Stop с креплением для нее, площадка для установки направляющих 15mm LWS Baseplate Type IV, пара алюминиевых направляющих длиной 20 см и штативная площадка Manfrotto Quick Release Plate (стандарта Manfrotto 501PL).

Для установки аксессуаров сверху предусмотрена планка НАТО, в центре которой проделан холодный башмак (не мешает установке аксессуаров на планку), еще один холодный башмак располагается под углом, при этом сохраняется доступ к горячему башмаку камеры, поэтому вы по-прежнему можете использовать, например, фирменные микрофоны Sony. С левой стороны сделана еще одна планка НАТО, розеточное крепление для рукоятки с внутренней резьбой M6 (диаметр 25 мм), спереди под объективом установлена съемная подпорка для адаптера Metabones T Cine. По всему периметру располагаются гнезда 1/4"-20, часть из них – с отверстиями под боковые шпильки. По бокам и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Обратите внимание, что установив верхнюю рукоятку на левую сторону клетки вы сможете снимать с вертикальной ориентацией кадра.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ типа «монетка». Камера фиксируется на клетке в 2 точках, что исключает вероятность появления люфта, самопроизвольного вращения.

Доступ к картам памяти, батарее, всем интерфейсам и органам управления остается свободным, дисплей камеры можно откинуть в сторону.

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Обратите внимание, что данная рукоятка может быть несовместима с низкопрофильными планками НАТО других брендов.

Короткий переходник HDMI позволяет более удобно подключить кабель к камере, а фиксатор HDMI обеспечивает надежное соединение и защиту HDMI гнезда вашей камеры.

Боковая ручка Advanced Power Handle обладает батарейным отсеком для аккумулятора типа Sony NP-F570, спереди имеется порт USB-C и DC 12В – их можно использовать для питания таких аксессуаров как, например, системы follow focus, или для подпитки самой камеры. Положение боковой ручки регулируется по наклону. Сверху на ней имеется еще один холодный башмак и спусковая кнопка – ручку можно подключить по кабелю в гнездо для спускового тросика (кабель в комплекте). Рукоятку также можно перевернуть и прикрепить к верхней пластине: таким образом вам будет удобно вести вертикальную съемку.

Площадка Universal 15mm LWS Baseplate позволяет установить под камеру пару 15-мм направляющих стержней, на которые крепятся различные аксессуары: например, компендиум (бленда и держатель светофильтров) для объектива, подпорка для объектива, мотор follow focus, плечевой упор и так далее. В данный комплект входит пара алюминиевых направляющих длиной 20 см, при необходимости их можно удлинить: стержни полые, с внутренней резьбой, стыкуются между собой через переходник (переходники продаются отдельно).

Полная комплектация

Клетка Full Camera Cage для Sony a7 IV, черная (TA-T30-FCC-B)

Площадка Manfrotto Quick Release Plate (стандарта Manfrotto 501PL )

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle (TA-QRTH7-B)

Фиксатор HDMI кабеля Clamp Attachment для Sony a7 IV (TA-T30-CC1-B)

Кабель HDMI Male to HDMI Female (17cm)（TCB-HDM-HDF-17)

Левая рукоятка Left Side Advanced Power Handle with Run/Stop (F570 Battery)（TA-LRH-57-B)

Крепление для боковой рукоятки Advanced Left Side Handle Attachment Type VI (TA-AHA6-L-B)

Спусковой кабель Advanced Side Handle Run/Stop Cable для Sony a6/a7/a9 Series（RS-TA3-SYA)

Площадка 15mm LWS Baseplate Type IV (TA-BSP4-15-B)

Направляющие Aluminum Rod 15х200 mm (R15-200-B), 2 шт.

Характеристики