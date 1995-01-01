Описание

Клетка Tilta Camera Cage для Sony a7 IV позволяет установить на камеру все аксессуары, необходимые для профессиональной видеосъемки: верхние и боковые ручки для удобного захвата, держатели для внешних микрофонов и мониторов, дополнительное питание, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Basic Kit входит сама клетка, верхняя рукоятка Compact NATO Top Handle, зажим для HDMI кабеля и короткий HDMI Male to HDMI Female кабель (17 см) и штативная площадка Manfrotto Quick Release Plate (стандарта Manfrotto 501PL).

Для установки аксессуаров сверху предусмотрена планка НАТО, в центре которой проделан холодный башмак (не мешает установке аксессуаров на планку), еще один холодный башмак располагается под углом, при этом сохраняется доступ к горячему башмаку камеры, поэтому вы по-прежнему можете использовать, например, фирменные микрофоны Sony. С левой стороны сделана еще одна планка НАТО, розеточное крепление для рукоятки с внутренней резьбой M6 (диаметр 25 мм), спереди под объективом установлена съемная подпорка для адаптера Metabones T Cine. По всему периметру располагаются гнезда 1/4"-20, часть из них – с отверстиями под боковые шпильки. По бокам и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Обратите внимание, что установив верхнюю рукоятку на левую сторону клетки вы сможете снимать с вертикальной ориентацией кадра.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ типа «монетка». Камера фиксируется на клетке в 2 точках, что исключает вероятность появления люфта, самопроизвольного вращения.

Доступ к картам памяти, батарее, всем интерфейсам и органам управления остается свободным, дисплей камеры можно откинуть в сторону.

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Обратите внимание, что данная рукоятка может быть несовместима с низкопрофильными планками НАТО других брендов.

Короткий переходник HDMI позволяет более удобно подключить кабель к камере, а фиксатор HDMI обеспечивает надежное соединение и защиту HDMI гнезда вашей камеры.

Характеристики