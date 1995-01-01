Клетка Tilta Full Camera Cage для камеры Sony a6700. Клетка позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В базовый комплект входит клетка, зажим для HDMI кабеля и съемная площадка Arca Swiss.

Для крепления аксессуаров по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), на верхней панели находится холодный башмак, еще один башмак сделан слева, под ним расположена планка НАТО. Спереди под объективом сделаны два отверстия под винт М3, в которые можно закрепить подпорку для адаптера объектива (подпорка продается отдельно). С тыльной стороны сделаны отверстия для установки охлаждающего модуля (модуль продается отдельно).

Данная клетка фиксируется на камере в 2 точках: винтами в штативное гнездо и правую проушину для ремня. Такой способ крепления исключает какой-либо люфт. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком камеры, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Съемная нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении между площадкой и клеткой с помощью магнитов удерживается небольшой ключ типа «монетка».

Зажим для HDMI кабеля обеспечивает надежное соединение, а также защиту HDMI гнезда вашей камеры: случайный рывок за незафиксированный кабель может сломать гнездо, что приведет к дорогостоящему ремонту фотоаппарата.

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Ручку можно быстро перекинуть с верхней планки НАТО на боковую, чтобы продолжить съемку с вертикальной ориентацией кадра.

Модуль Cooling System for Sony a6700 охлаждает камеру при записи видео в высоконагруженных режимах (4K 60p, 4K 120p), позволяя избежать перегрева. Он устанавливается на камеру при откинутом в сторону ЖК-дисплее. Для установки используется 1 винт с головкой под плоскую отвертку, потому процесс монтажа занимает буквально несколько секунд. Встроенный вентилятор имеет 2 режима работы. Модуль работает с внешним питанием через USB-C порт: 5В 2А.

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав, пластик

Размеры клетки: 136.85 х 66.3 х 95 мм (только клетка)

Вес нетто: 177 г (только клетка)

Вес брутто: 770 г

Размер упаковки: 23 х 16 х 11 см

Комплектация