Клетка Tilta Camera Cage для камеры Nikon Z9. Клетка позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Basic Kit входит сама клетка, верхняя рукоятка Lightweight Quick Release Top Handle и крепление для двух 15-мм направляющих Dual 15mm Rod Holder Attachment.

Для крепления аксессуаров по периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху находится один холодный башмак, с правой стороны – второй башмак, с левой стороны есть небольшая планка НАТО. Данная клетка фиксируется на камере в 3 точках: через штативное гнездо и проушины для ремня. Такой способ крепления исключает какой-либо люфт. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ типа «монетка».

Держатель Dual 15mm Rod Holder Attachment позволяет закрепить на клетке пару 15-мм направляющих, на которые ставятся аксессуары для оптики: моторы follow focus, подпорки для объектива, бленды (компендиумы) и так далее.

Рукоятка Lightweight Quick Release Top Handle устанавливается в резьбовое гнездо 1/4"-20 с отверстиями под боковые шпильки. Шпильки предотвращают вращение рукоятки относительно клетки. Для крепления дополнительных аксессуаров спереди сверху предусмотрен башмак со страховочной шпилькой, по всему корпусу клетки также расположено множество гнезд 1/4" и 3/8". Спереди поперек можно установить 15-мм направляющую, которая фиксируется зажимом с флажковой головкой. Данная рукоятка хорошо подходит для относительно небольших сборок (например, для беззеркальных фотоаппаратов). Для камкордеров и кинокамер выпускается похожая версия, но с более длинной верхней ручкой.

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Размеры клетки: 166.2 х 164.6 х 68.5 мм (только клетка)

Вес нетто: 264 г (только клетка)

Вес брутто: 900 г

Размер упаковки: 31 х 22 х 13 см

Комплектация