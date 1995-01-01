Описание

Клетка Tilta Camera Cage для Nikon Z8. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Pro Kit входит собственно клетка, верхняя ручка Compact NATO Top Handle, адаптер для ее установки 18mm NATO Rail Attachment, зажим для HDMI / USB кабеля, боковая рукоятка Advanced Left Side Wooden Handle c креплением Attachment Type VIII, площадка для 15-мм направляющих LWS Arca Manfrotto Dual Baseplate и пара 15-мм стержней Aluminum Rod 15*200mm

По всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху справа находится холодный башмак, на левой панели – планка НАТО. Данная клетка фиксируется на камере в 3 точках: через штативное гнездо и проушины для ремня. Такой способ крепления полностью исключает какой-либо люфт. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Обратите внимание, что данная рукоятка может быть несовместима с низкопрофильными планками НАТО других брендов.

Фиксатор кабеля обеспечивает надежное соединение, а также защищает гнезда камеры от повреждения при случайных резких рывках за кабель.

Базовая площадка 15mm LWS Arca Manfrotto Dual Baseplate позволяет установить под клеткой две 15-мм направляющих для крепления таких аксессуаров как моторы follow focus, подпорки для объектива, компендиумы, плечевые упоры, передние ручки и так далее. Данная площадка интересна тем, что работает с площадками как стандарта Arca Swiss (они заводятся поперек), так и Manfrotto PL (они устанавливаются вдоль). Две подпружиненные шпильки не дают плохо закрепленной площадке упасть вместе с камерой. Саму базовую площадку можно установить на базу стандарта Tilta Dovetail Plate.

Боковая ручка Advanced Left Side Wooden Handle выполнена из отполированного черного орехового дерева на алюминиевом каркасе. Эргономичная форма обеспечивает комфортный и уверенный захват камеры. Материал сам по себе очень приятен, не натирает руку, сохраняет тепло при съемке в холодное время года. Наклон рукоятки регулируется: вы можете вращать ее на все 360°. Крепление для боковой рукоятки Type VII позволяет установить ее на планку НАТО или на 2 винта 1/4".

Характеристики