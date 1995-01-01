Клетка Tilta Camera Cage для камеры Fujifilm X-S20. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Basic Kit входит сама клетка, верхняя рукоятка Compact NATO Top Handle, адаптер для ее установки 36mm NATO Rail Attachment и зажим для HDMI кабеля.

Для крепления аксессуаров по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху расположено 2 холодных башмака. Данная клетка фиксируется на камере в 3 точках: через штативное гнездо и проушины для ремня. Такой способ крепления исключает какой-либо люфт. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком камеры, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ типа «монетка».

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение в руке. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Рукоятку можно быстро перекинуть с верхней панели клетки на боковую, чтобы продолжить съемку с вертикальной ориентацией камеры.

Съемная планка Tilta 36mm NATO Rail Attachment может быть установлена на 2 болта 1/4" как сверху, так и сбоку (для съемки с вертикальной ориентацией). Небольшой запас по длине позволяет сдвигать рукоятку вправо или влево для достижения оптимального баланса. С обоих концов установлены подпружиненные шпильки, которые не дают соскользнуть плохо закрепленному оборудованию.

Зажим для HDMI кабеля обеспечивает надежное соединение, а также защиту гнезд вашей камеры: случайный рывок за незафиксированный кабель может сломать гнездо, что приведет к дорогостоящему ремонту фотоаппарата.

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Размеры клетки: 144.5 х 57.5 х 98 мм (только клетка)

Вес нетто: 160 г (только клетка)

Вес брутто: 720 г

Размер упаковки: 30 х 23 х 12 см

Комплектация