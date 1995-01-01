Клетка Tilta Camera Cage Lightweight Kit для Canon R7, черная
Код товара : УТ-00074325
Артикул : TA-T59-A-B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка Tilta Camera Cage для Canon EOS R7. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Lightweight Kit входит собственно клетка, верхняя ручка Compact NATO Top Handle, адаптер для ее установки 1/4″”-20 Mounting Screw to NATO Rail Adapter и зажим для HDMI / USB кабеля.
По всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева находится холодный башмак, на левой панели – планка НАТО. На передней панели клетки присутствует съемная подпорка для EF-EOS R адаптера. Верхнюю рукоятку можно перенести на боковую часть клетки для удобства вертикальной съемки.
Данная клетка фиксируется на камере в 3 точках: через штативное гнездо и проушины для ремня. Такой способ крепления полностью исключает какой-либо люфт. Силиконовые накладки на внутренних поверхностях предотвращают появление царапин на корпусе камеры. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.
Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется многофункциональная отвертка / шестигранник.
Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Обратите внимание, что данная рукоятка может быть несовместима с низкопрофильными планками НАТО других брендов.
Фиксатор кабеля обеспечивает надежное соединение, а также защищает гнезда камеры от повреждения при случайных резких рывках за кабель.
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры упаковки: 30 х 23 х 12 см
- Вес брутто: 730 г