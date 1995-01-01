Клетка Tilta Camera Cage для камеры Canon EOS R3. Клетка позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Basic Kit входит сама клетка, верхняя рукоятка Xeno Top Handle и крепление для 2 направляющих Dual 15mm Rod Holder Attachment.

Для крепления аксессуаров по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), есть пара гнезд размера 3/8", сверху находятся 2 холодных башмака. Данная клетка фиксируется на камере в 3 точках: через штативное гнездо и проушины для ремня. Такой способ крепления исключает какой-либо люфт. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ 2 в 1: «монетка» + шестигранник.

Верхняя ручка Xeno Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение в руках. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", в котором также установлен резьбовой адаптер с 3/8" на 1/4". Рукоятка устанавливается в резьбовое отверстие 1/4"-20, при этом боковые шпильки не дают ей вращаться, обеспечивая жесткое соединение. Ручку можно легко и быстро перекинуть с верхней площадки на боковую для съемки с портретной ориентацией кадра.

Держатель Dual 15mm Rod Holder Attachment позволяет закрепить на клетке пару 15-мм направляющих, на которые ставятся аксессуары для оптики: моторы follow focus, подпорки для объектива, бленды (компендиумы) и так далее.

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Размеры клетки: 164.5 х 159 х 70 мм (только клетка)

Вес нетто: 198 г (только клетка)

Вес брутто: 1040 г

Размер упаковки: 32 х 26 х 12 см

Комплектация