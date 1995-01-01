В комплект Tilta Camera Cage Base Kit для Sony A1 II / A9 III входит непосредственно клетка Full Camera Cage (с фиксаторами HDMI кабеля и съемной нижней площадкой), а также верхняя ручка Xeno Top Handle (TA-XTH1-B), которая делает комфортной съемку с нижних ракурсов, а также удобна для ношения выключенной камеры.

Клетка Full Camera Cage для камер для Sony A1 II и A9 III является базовым элементом системы, к которому крепятся все остальные аксессуары: рукоятки, мониторы, батареи высокой емкости, осветители, компендиумы и так далее. Клетка также позволяет ставить камеру на штатив или стабилизатор вертикально. По всему периметру размещены резьбовые гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки, сверху по центру – гнездо Arri 3/8" (с установленным адаптером резьбы на 1/4"), сверху слева – холодный башмак для аксессуаров, спереди под объективом: два отверстия М3.

Клетка является модульной: ее правую часть можно отсоединить, превратив клетку в Half Cage. Еще один интересный момент: нижняя площадка с «ласточкиным хвостом» типа Arca Swiss тоже является съемной. Вместо нее можно установить площадку ARCA Bottom Plate with Cable Passthrough (продается отдельно), которая содержит каналы для USB или HDMI кабеля (толщиной от 3 до 6.5 мм): если вы используете длинные кабели для дистанционной (tethered) съемки или прямой записи видео в компьютер, кабель можно пропустить в этот канал, чтобы случайный рывок за него не привел к повреждению гнезд камеры.

Верхняя ручка Xeno Top Handle (TA-XTH1-B) устанавливается в гнездо 1/4", а боковые шпильки предотвращают ее самопроизвольное вращение. Ручка удобна для съемки с нижних ракурсов (от бедра, от колена), а также для ношения камеры в перерывах между съемками. Есть возможность для крепления дополнительных аксессуаров: 3 гнезда типа Arri 3/8", 2 гнезда 1/4" и холодный башмак с фиксирующей пружинной шпилькой. Ручка эргономичной формы выполнена из алюминия и дополнена силиконовыми накладками для комфортного захвата.

В комплекте с клеткой идут фиксаторы для HDMI кабеля – один для Sony a1 II, второй для Sony a9 III. Они выполняют сразу 2 функции: обеспечивает надежное соединение и защищают HDMI гнездо камеры от повреждений при рывке за кабель.

Батарейный отсек, отсек для карт памяти, горячий башмак и все интерфейсы по левую сторону камеры остаются свободными для использования. Вырез в верхней части облегчает доступ ко всем основным кнопкам и дискам.

Клетка фиксируется на камере в 3 точках (полуклетка – в 2): через штативное гнездо и через проушины для ремня. Это обеспечивает надежное, плотное соединение без какого-либо люфта, а проушины для ремня дублируются на корпусе самой клетки.

В углублении в нижней части клетки с помощью магнитов спрятан ключ для монтажа клетки на камеру («монетка» + 2.5-мм шестигранник).

Характеристики

Клетка

Размеры: 151.12 х 106.7 х 66.2 мм (без площадки Arca Swiss)

Вес: 186 г

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон

Верхняя ручка Xeno Top Handle​