Кольцевой хват Tilta Basic Ring Grip Plus создан специально для стабилизаторов DJI RS2, RS3 Pro, RS4 и RS4 Pro. Он обеспечивает комфортный и стабильный захват двумя руками, хват одной рукой для ношения и съемки с нижнего ракурса, а также дистанционное управление стабилизатором. Верхняя ручка берется от стабилизатора DJI. В отличие от более дорогих Advanced Ring Grip, изготавливаемых из карбонового волокна, Basic Ring Grip делается из алюминиево-магниевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и надежность, но увеличивает вес. Хват состоит из верхней и нижней части, которые скрепляются друг с другом через рукоятки под правую и левую руку. Снизу предусмотрены откидные ножки, которые позволяют поставить хват с камерой на землю, чтобы дать отдых мышцам в перерывах между съемками. В разобранном виде вся конструкция не занимает много места, а сборка данного рига занимает буквально 1-2 минуты.

Дистанционное управление

Данный вариант комплектации включает только обычные рукоятки, которые можно заменить на приобретаемые отдельно рукоятки Dual Channel Wireless Lens Control Handle и Remote Control Handle – они позволят дистанционно управлять как стабилизатором, так и моторами Follow Focus.

Питание

Верхняя и нижняя часть объединены между собой единым контуром питания: для работы стабилизатора достаточно стандартной батарейной рукоятки DJI, которая снимается со стабилизатора и устанавливается на хват в качестве верхней ручки. Для питания дополнительных аксессуаров вы можете отдельно прибрести модуль Power Supply Module for Ring Grip (TGA-RG-PM), который устанавливается на верхнюю часть справа или слева от ручки (на фото можно видеть точки монтажа с контактными группами). Этот модуль оснащен выходами USB 5В и D-Tap 14.8В, а также гнездами, необходимыми для монтажа монитора, смартфона, видеолинка или какого-либо еще аксессуара. Для обеспечения более длительного времени работы вы также можете отдельно приобрести площадку V-Mount Battery Plate или Gold Mount Battery Plate для аккумуляторов V-Mount и Gold Mount соответственно. Площадки устанавливаются на нижнюю дугу хвата в специальные точки с контактами справа или слева от стабилизатора.

Комплектация

Верхняя часть Basic Ring Grip Plus Part I（TGA-PRG-UP）

Нижняя часть Basic Ring Grip Plus Part II（TGA-PRG-DOWN）

Ресивер Wireless Control Receiver Module for RS 2（TGA-WCR）

Боковая рукоятка без управления Side Handle for Basic Ring Grip Plus (TGA-PRG-LR) - 2 шт.

Характеристики