Кольцевой хват Tilta Basic Ring Grip Plus Control Kit для DJI Ronin серии
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Описание
Кольцевой хват Tilta Basic Ring Grip Plus Control Kit создан специально для стабилизаторов DJI RS2, RS3 Pro, RS4 и RS4 Pro. Он обеспечивает комфортный и стабильный захват двумя руками, хват одной рукой для ношения и съемки с нижнего ракурса, а также дистанционное управление стабилизатором. Верхняя ручка берется от стабилизатора DJI. В отличие от более дорогих Advanced Ring Grip, изготавливаемых из карбонового волокна, Basic Ring Grip делается из алюминиево-магниевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и надежность, но увеличивает вес. Хват состоит из верхней и нижней части, которые скрепляются друг с другом через рукоятки под правую и левую руку. Снизу предусмотрены откидные ножки, которые позволяют поставить хват с камерой на землю, чтобы дать отдых мышцам в перерывах между съемками. В разобранном виде вся конструкция не занимает много места, а сборка данного рига занимает буквально 1-2 минуты.
Дистанционное управление
В данный комплект входит рукоятка Control Handle и ресивер Wireless Control Receiver Module, который устанавливается в боковое контактное гнездо на стабилизаторе для беспроводного управления. Это упрощенная версия рукояток управления Tilta, на ней расположено всего несколько органов управления: джойстик, кнопка M, кнопка Record и спусковой крючок под указательный палец. Сбоку на рукоятке имеются резьбовые гнезда 1/4"-20 с отверстиями под боковые шпильки для крепления каких-либо аксессуаров (небольших осветителей, мониторов и так далее). Этого достаточно для управления основными функциями стабилизатора, а для продвинутого управления (включая управление моторами Follow Focus) можно отдельно приобрести рукоятки Dual Channel Wireless Lens Control Handle и Remote Control Handle – и правая, и левая рукоятка являются взаимозаменяемыми.
Питание
Верхняя и нижняя часть объединены между собой единым контуром питания: для работы стабилизатора достаточно стандартной батарейной рукоятки DJI, которая входит в базовые комплектации стабилизаторов Ronin. Для питания дополнительных аксессуаров вы можете отдельно прибрести модуль Power Supply Module for Ring Grip (TGA-RG-PM), который устанавливается на верхнюю часть справа или слева от ручки (на фото можно видеть точки монтажа с контактными группами). Этот модуль оснащен выходами USB 5В и D-Tap 14.8В, а также гнездами, необходимыми для монтажа монитора, смартфона, видеолинка или какого-либо еще аксессуара. Для обеспечения более длительного времени работы вы также можете отдельно приобрести площадку V-Mount Battery Plate или Gold Mount Battery Plate для аккумуляторов V-Mount и Gold Mount соответственно. Площадки устанавливаются на нижнюю дугу хвата в специальные точки с контактами справа или слева от стабилизатора.
Комплектация
- Верхняя часть Basic Ring Grip Plus Part I（TGA-PRG-UP）
- Нижняя часть Basic Ring Grip Plus Part II（TGA-PRG-DOWN）
- Ресивер Wireless Control Receiver Module for RS 2（TGA-WCR）
- Боковая рукоятка без управления Side Handle for Basic Ring Grip Plus (TGA-PRG-LR)
- Боковая рукоятка с управлением DJI Ronin Remote Control Handle for Basic Ring Grip Plus（TGA-PRG-RCH)
Характеристики
- Размеры: 57.2 х 51.5 х 13 см (в собранном состоянии с откинутыми подножками)
- Вес нетто: 1.31 кг
- Размеры упаковки: 55 х 31 х 11 см
- Вес брутто: 2.3 кг